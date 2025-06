MIMORIADNY ONLINE Počet obetí utorkového útoku na Kyjev sa zvýšil na 21: V ruinách našli ďalšie telá

(Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

Načítať nové správy

7:40 Ukrajinská záchranná služba v stredu ráno oznámila, že v ruinách bytového domu v Kyjeve zasiahnutého v utorok ruskou raketou našli ďalších päť tiel. Počet obetí utorkového raketového a dronového útoku na Kyjev sa tak zvýšil na 21 vrátane 16 na tomto mieste zásahu. Zranených bolo 134 ľudí. Informovali o tom agentúra AFP a britská stanica BBC.

6:28 Volodymyr Zelenskyj uviedol, že samit G7 priniesol konkrétne výsledky pre Ukrajinu vrátane zvýšenej vojenskej podpory a sankcií zameraných na zdroje ruského vojenského úsilia.

6:05 Kanada pre odpor Spojených štátov upustila od zámeru, aby skupina siedmich vyspelých ekonomík G7 vydala dôrazné vyhlásenie k rusko-ukrajinskej vojne. Podľa agentúry Reuters to dnes povedal novinárom kanadský činiteľ. Podľa tohto zdroja sa americká strana snažila presadiť miernejšie znenie vyhlásenia. Kanada, ktorá hostí samit G7 v Kananaskise, ale to odmietla s tým, že by to nebolo spravodlivé voči Ukrajine.

"S Amerikou sme opäť diskutovali o rôznych možnostiach ďalších sankcií. Do Nemecka sa vraciam s opatrným optimizmom, že Amerika v nasledujúcich dňoch urobí rozhodnutie uvaliť na Rusko ďalšie sankcie," povedal nemecký kancelár Merz. Na summite G7, ktorý sa konal v Kanade, dnes kanadský premiér Mark Carney oznámil ďalšiu vojenskú podporu Ukrajine a nové sankcie proti Rusku. Cieľom sankcií je podľa neho vyvinúť maximálny tlak na prezidenta Vladimira Putina. Francúzsky prezident Macron vyhlásil, že ruský útok na Kyjev, ktorý Rusko v noci na dnes podniklo, "svedčí o absolútnom cynizme prezidenta Putina, ktorý využíva situáciu na svetovej scéne na zosilnenie útokov... proti civilistom".

Samitu G7 sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský útok na Kyjev označil za jeden z najväčších od začiatku vojny. "Je to pre nás veľká tragédia a potrebujeme podporu našich spojencov," povedal dnes ukrajinský vodca. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni.