Európska únia zatiaľ USA neponúkla férovú dohodu o obchode, tvrdí Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON - Európska únia (EÚ) zatiaľ USA neponúkla „férovú dohodu“ o obchode. Vyhlásil to v utorok americký prezident Donald Trump na palube lietadla Air Force One pred návratom do Spojených štátov zo samitu G7 v Kanade. Informuje o tom správa agentúry AFP.