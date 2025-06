Trump zúril: Nahnevaný predčasne opustil summit G7! Všetko má na svedomí Macron, TOTO urobil

Emmanuel Macron, Mark Carney a Donald Trump na summite G7 (Zdroj: profimedia.sk)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump znovu rozvíril vody medzinárodnej politiky, keď nedávno nečakane opustil summit lídrov G7 v Kanade. Za jeho predčasným odchodom údajne stál francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý si dovolil nesúhlasiť s Trumpovými ambíciami nadvlády nad Grónskom. Situácia nabrala obrátky až do osobných útokov a sabotovania spoločného vyhlásenia G7.

Výbušný konflikt začal v Grónsku

Podľa zdrojov denníka Financial Times Trump predčasne opustil stretnutie najvplyvnejších svetových lídrov po tom, čo ho rozčúlil Macronov nečakaný postoj počas jeho návštevy Grónska. Práve tam francúzsky prezident ostro vystúpil proti plánom Spojených štátov prevziať kontrolu nad týmto strategickým ostrovom.

„Ľudia oboznámení s dianím uviedli, že Trumpovo rozhodnutie odísť skôr čiastočne zapríčinil Emmanuel Macron, ktorý sa počas svojej cesty zastavil v Grónsku a postavil sa tam proti americkým plánom,“ napísal Financial Times.

Trump na Truth Social: „Emmanuel sa vždy mýli“

Po návrate do Washingtonu sa Trump rozhodne nenechal zahanbiť. Na svojej sieti Truth Social zaútočil na Macrona s tradičnou dávkou pohŕdania a ironie: „Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa snaží upútať pozornosť, omylom vyhlásil, že som opustil summit G7, aby som pracoval na akomsi ‚prímerí‘ medzi Izraelom a Iránom. To nie je pravda! Nemá tušenie, prečo som odišiel, ale určite to nesúvisí s prímerím. Ide o oveľa väčšiu vec. Emmanuel sa vždy mýli.“

Žiadne stretnutie so Zelenským – a sabotované vyhlásenie

Trump sa napokon vôbec nestretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý na summit dorazil až deň po Trumpovom odchode. Ani z jeho strany vraj nebol záujem o rozhovor, tvrdí FT. Zelenskyj nakoniec summit opustil predčasne rovnako.

Následne Trump zablokoval spoločné vyhlásenie G7, ktoré malo obsahovať jasné odsúdenie ruského konania na Ukrajine. Výsledkom bolo, že sa G7 vôbec nevyjadrila k Ukrajine ani k Rusku, čo vyvolalo pobúrenie medzi niektorými členmi skupiny.

„Nebola by žiadna vojna, keby Rusko bolo v G7“

V súvislosti s tým Trump opäť otvoril tému návratu Ruska do skupiny G7, ktorá sa v minulosti nazývala G8 – až do vylúčenia Moskvy po anexii Krymu.

„G7 bývala G8. Barack Obama a jeden človek menom Trudeau nechceli, aby sa Rusko zapojilo. A ja si myslím, že to bola chyba. Pretože keby bolo Rusko v G7, k vojne na Ukrajine by nedošlo,“ vyhlásil Trump.

Summit NATO v Haagu: Krátky, aby Trump nezaspal

Budúci týždeň sa v Haagu koná summit NATO, ktorého sa má Trump taktiež zúčastniť. Diplomatické zdroje pre The Times prezradili, že formát stretnutia bude zjednodušený, „krátky a príjemný“ – len aby sa zabránilo neželaným excesom zo strany amerického prezidenta. Organizátori sa obávajú nielen faux pas, ale aj prípadného fiaska v podobe ďalšieho nečakaného odchodu.