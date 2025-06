Trumpovo fiasko na G7: VIDEO Kanadský premiér ho umlčal jedným gestom! Odštartovalo to vlnu posmeškov

Mark Carney a Donald Trump na summite G7 v Kanade (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Trump zaútočil – Carney ho ukončil gestom

Na otázku novinára, ktoré mestá chce americká imigračná polícia ICE cielene zasiahnuť deportáciami, Trump bez váhania odpovedal: „Všetky mestá, kde vládnu demokrati.“ Dodal, že „demokrati si myslia, že môžu zneužívať nelegálnych migrantov vo voľbách“, ale ubezpečil, že to „sa nestane“.

V tom Carney zareagoval. Využil svoju autoritu hostiteľa summitu a so zdvihnutými rukami začal novinárov z miestnosti vyháňať. „To je všetko, ďakujeme. Máme ešte pár minút s prezidentom a jeho tímom, potom musíme začať rokovanie o závažných témach,“ vyhlásil stručne. Trumpove slová boli rázne stopnuté – konferencia sa skončila.

Stretnutie, ktoré trvalo menej než osem minút

Začalo sa sľubne: Carney Trumpovi zagratuloval k oneskoreným narodeninám a vyzdvihol úlohu USA v rámci G7. „Bez amerického vedenia by G7 neexistovala,“ vyhlásil. To však nezabránilo následnej búrke.

Trump kritizoval Kanadu, chválil Rusko

Trump si neodpustil kritiku. Obul sa do rozhodnutia vylúčiť Rusko zo skupiny G8 po anexii Krymu v roku 2014. „G7 bola kedysi G8. Obama a jeden chlapík menom Trudeau tam nechceli Rusko. Bola to chyba,“ povedal. Tvrdil, že keby Rusko ostalo členom, „vojna by nebola“. A keby bol prezidentom už pred štyrmi rokmi, podľa neho by „nebola vôbec“.

Na adresu bývalého premiéra Justina Trudeaua si neodpustil sarkazmus: „Vaša krajina je hrdá na svojeho lídra.“

„Kanada ako 51. štát“: Carneyho výbušná reč tela

Podľa odborníčky na reč tela Judi Jamesovej (pre Daily Mail) bola atmosféra medzi oboma mužmi výbušná. Trump pôsobil nabudený po vojenskej prehliadke a oslave narodenín, ako „svetový alfa samec“ – vypnutá hruď, mocenský postoj, silné gestá. Naproti tomu Carney pôsobil ako človek, ktorý sa snaží zachovať dekorum – ale pod povrchom to vrelo.

„Mal zaťaté pery, čo naznačuje potlačený nesúhlas. Keď Trump spomenul Putina, zatváril sa, ako by práve zjedol citrón,“ opísala expertka. Upozornila aj na jeho postoj: držal si ruky za chrbtom ako čašník, ktorý víta hosťa – zdvorilo, no s odstupom.

Carneyho netrpezlivosť sa stupňovala

Obzvlášť keď Trump útočil na Trudeaua, Carney sa začal pohupovať z nohy na nohu a gestom ľavej ruky naznačil, že konferencia má skončiť. A tak aj urobil.

Keď Trump ďalej rozprával o Rusku, Carney podľa Jamesovej opäť zvýraznil fyzický odstup – ruky za chrbtom, výraz neutrálneho odstupu. „Pôsobil ako niekto, kto sa snaží vyhnúť dotyku – akoby si želal byť kdekoľvek inde,“ zhrnula.

Internet sa baví. Trump terčom posmechu

Celý incident sa okamžite rozšíril po sociálnych sieťach. Používatelia si nebrali servítku pred ústa: