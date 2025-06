Na trať pri Hustopečiach sa vrátili vlaky: Premávka na Slovensko je už bez prestupu

Vlak Žilina (Zdroj: TASR)

PRAHA - Po takmer štyroch mesiacoch od havárie vlaku prevážajúceho cisterny s toxickým benzénom sa na trať medzi Hranicami na Morave a Valašským Meziříčím vrátila vlaková doprava vrátane medzinárodnej. Bez nutnosti prestupovať na autobus tak už budú môcť jazdiť aj cestujúci z Prahy do slovenského Púchova a naopak. Sanácia ekologických škôd v zasiahnutom území však bude pokračovať zrejme až do novembra. V pondelok to uviedlo české ministerstvo životného prostredia a Správa železníc, informuje spravodajkyňa v Prahe.