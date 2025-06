Streľba v Rakúsku: Hrôzostrašné zistenie! Útočník strieľal obete neľútostne do tváre

Útočník mieril na tváre obetí. (Zdroj: SITA/AP/X)

GRAZ - Rakúske mesto Graz v utorok zažilo krviprelievanie, aké nemá v jeho dejinách obdobu. Dvadsaťjedenročný Arthur A. vtrhol krátko pred desiatou hodinou ráno do školy na Dreierschützengasse s brokovnicou a pištoľou v rukách — a spustil chladnokrvnú paľbu na učiteľov aj študentov.

Desať mŕtvych a mnoho zranených

Krvavý útok si vyžiadal životy desiatich ľudí. Šesť žien a traja muži zahynuli priamo na mieste, ďalšia žena zomrela večer v nemocnici, uviedla agentúra APA. Okrem mŕtvych utrpelo 11 ďalších ľudí vážne zranenia — viacerí z nich bojovali o život.

Ako informuje oe24, zranených rozviezli do viacerých nemocníc v meste. Sedem pacientov previezli na Univerzitnú kliniku (LKH), jedného do LKH Graz II a ďalších štyroch do Úrazovej nemocnice UKH.

Brutálne rany do tváre

Arthur A., bývalý študent školy, ktorý gymnázium nedokončil, strieľal svoje obete priamo do tváre. Podľa výpovede primára Christiana Kammerlandera pre agentúru APA utrpel jeden z pacientov devastujúce strelné poranenie tváre, ktoré si vyžiadalo okamžitý zásah čeľustných chirurgov, píše denník Bild.

Ďalšie obete utrpeli viacnásobné strelné poranenia dolných končatín, jedno z dievčat zasiahla guľka do ramena a spôsobila mu komplikovanú zlomeninu. Dvaja pacienti museli byť urgentne operovaní, dvaja ďalší na zákrok čakali.

V UKH ošetrovali troch tínedžerov a jedného mladého dospelého. Hoci lekári už všetkých stabilizovali, ich zranenia zostávajú závažné.

Masívna mobilizácia lekárov

Hneď po útoku nemocnice aktivovali núdzové protokoly. Ako opísal primár Kammerlander, po prijatí hlásenia o hromadnom výskyte zranených boli okamžite povolaní lekári aj zdravotníci z dovoleniek. Do služby sa bleskovo dostavilo desať lekárov a šestnásť sestier. „Reakcia bola okamžitá a mimoriadne efektívna,“ dodal lekár.

Samovražda po krvavom vyčíňaní

Páchateľ Arthur A. po desivom besnení ukončil svoj život na školských toaletách. Obe zbrane, brokovnicu aj pištoľ, mal podľa prvotných informácií v legálnej držbe.

Graz drží spolu

Na výzvu Rakúskeho červeného kríža sa okamžite začali masívne odbery krvi. K pomoci sa pripojil aj futbalový klub SK Sturm Graz, ktorý na svojej stránke uviedol: „Nič nemôže zmazať túto hrôzu. Ale môžeme zachrániť životy — v stredu prebieha darovanie krvi v tréningovom centre Messendorf. Príďte a darujte krv. Graz drží spolu!“