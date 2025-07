O tomto sa vôbec nehovorí: Ukrajina má ďalší osudový problém! Masovo odchádzajú mladé ženy, hrozí katastrofa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odliv mladých Ukrajiniek: strata, o ktorej sa mlčí

Zatiaľ čo ukrajinskí vojaci kladú životy za slobodu vlasti, zvyšok krajiny ticho odchádza. Najmä mladé ženy. Od začiatku ruskej invázie a vyhlásenia stanného práva nemôžu Ukrajinu opustiť muži od 18 rokov. Ženy však túto možnosť majú — a využívajú ju čoraz častejšie.

S každou ďalšou vlnou ruského bombardovania sa zvyšuje počet mladých Ukrajiniek, ktoré hľadajú nový život na Západe. Denník The Telegraph varuje pred demografickou katastrofou, o ktorej sa nikto neodváži hovoriť.

Nejde len o odliv obyvateľstva — ide o únik mozgov, o stratu budúcich matiek, učiteliek, lekárok, vedkýň. A o hlbokú trhlinu v možnostiach obnovy krajiny po vojne.

"Situácia sa zhoršuje každým dňom," hovoria už aj učitelia

Aj v mestách relatívne vzdialených od frontu, ako je Ľvov, už mladé dievčatá uvažujú o odchode.

„Kvôli vojne sa situácia každým dňom zhoršuje. Mladí ľudia si preto vyberajú univerzity v Európe, nie na Ukrajine,“ hovorí učiteľka Ljudmila Makohinová z miestneho lýcea.

A dôsledky môžu byť fatálne. Ak sa mladí Ukrajinci nevrátia, kto obnoví krajinu spustošenú vojnou?

Rodičia ich posielajú preč. Pre ich dobro

Mnohé mladé ženy dnes študujú v Poľsku, ktoré sa stalo hlavnou bránou pre ukrajinských utečencov.

Osemnásťročná Angelina Kalynjuková, študentka ekonómie v Krakove, hovorí: „Rodičia nás sem posielajú s nádejou, že nám zabezpečia lepší život.“

Jej príbeh nie je výnimočný. Je to nový normál.

Vzdelanie ako druhá línia obrany

Ukrajinská vláda si uvedomuje hrozbu. Vzdelanie je hneď po obrane druhou národnou prioritou.

„Udržať ľudský kapitál rozhodne o tom, či prežijeme, obnovíme ekonomiku a budeme schopní budovať štát,“ zdôraznil Jevhen Kudriavec, námestník ministra školstva.

Napriek tomu čísla hovoria jasne: podľa OSN žije mimo Ukrajiny asi 2,3 milióna detí. Väčšina v Európe. A zároveň prudko klesá pôrodnosť.

„Ľudský kapitál sa obnovuje ťažšie ako domy,“ varujú experti

Taliansky ekonóm Tito Boeri, ktorý skúma ukrajinský pracovný trh, považuje emigráciu za hrozbu číslo jeden. „Fyzický kapitál – cesty, budovy, továrne – môžete zrekonštruovať. Bude to trvať, ale dá sa to. Ľudský kapitál však obnoviť je omnoho ťažšie. A možno sa to ani nikdy nepodarí,“ povedal pre The Telegraph.

Z frontovej línie sa vracajú telá. Z druhej línie však potichu odchádza život. Ukrajina bojuje o prežitie nie len na bojisku, ale aj v srdciach a rozhodnutiach svojich mladých. A ak ich stratí priveľa, nemusí ju mať kto zachrániť.