Exhovorca Trumpa vyslovil šokujúce podozrenie: Putin ho drží v šachu! Niečo na neho má

Anthony Scaramucci (Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew)

Slová bez dôkazov: Musk útočil, Trump mlčal

V uplynulých dňoch sa Elon Musk a Donald Trump dostali do ostrého verejného konfliktu. Technologický magnát nešetril kritikou a napokon vypustil obvinenie, ktoré vzbudilo pozornosť po celom svete: Trump má byť uvedený v nechvalne známom Epsteinovom spise. Žiadne dôkazy však Musk nepredložil. Išlo len o tvrdenie, ktoré vyvolalo búrku špekulácií. Neskôr Musk svoj príspevok vymazal.

Scaramucci: „Ak by to bola pravda, už by sme o tom dávno vedeli“

Do sporu sa následne zapojil Anthony Scaramucci, ktorý v minulosti pôsobil ako Trumpov hovorca. V podcaste The Daily Beast označil Muskove obvinenia za absurdné: „Ak by na tom bolo čo i len zrnko pravdy, tieto informácie by už dávno prenikli na verejnosť,“ vyhlásil rezolútne.

No hneď na to pridal vlastnú, ešte znepokojivejšiu hypotézu.

Putin drží Trumpa v šachu?

Scaramucci otvorene naznačil, že skutočné nebezpečenstvo sa skrýva inde. Podľa neho má ruský prezident Vladimir Putin v rukách kompromitujúce materiály na Donalda Trumpa. Aj keď nespresnil, o aké informácie by malo ísť, tvrdí, že Trumpovo správanie voči Putinovi je inak nepochopiteľné: „Aký vplyv má Putin na tohto muža?“ kládol si otázku Scaramucci. „Putin je doma v katastrofálnej situácii a napriek tomu má v rukách prezidenta Spojených štátov.“

Podivné ústupky voči Moskve

Podľa Scaramucciho nejde o náhodné diplomatické rozhodnutia. Trump, ktorý inak nemá v láske autokratov a miluje predovšetkým sám seba, by podľa bývalého hovorcu mal voči Kremľu ukazovať silu. „Mal by Putina zatlačiť do kúta, no on sa naopak správa poddajne. To sa dá vysvetliť len tým, že existujú kompromitujúce materiály, ktoré by mohli Trumpa úplne zničiť,“ uzavrel Scaramucci v podcaste.