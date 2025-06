Kalifornia žiada súd, aby zablokoval nasadenie vojakov v Los Angeles

(Zdroj: SITA/AP Photo Damian Dovarganes)

„Nasadenie vycvičených vojakov do ulíc je bezprecedentné a ohrozuje samotnú podstatu našej demokracie. Donald Trump sa správa ako tyran, nie ako prezident. Žiadame súd, aby tieto nezákonné kroky okamžite zablokoval,“ vyhlásil Newsom. Protesty v Los Angeles a jeho okolí vypukli po tom, ako príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE) zatkli desiatky ľudí za údajné porušovanie imigračného zákona. Biely dom tieto razie označil za „bežné deportačné operácie“.

Trump v reakcii na protesty nariadil vyslanie pôvodne 2000 príslušníkov Národnej gardy, v noci na utorok potom rozhodol o nasadení ďalších dvoch tisícok a zhruba 700 členov námornej pechoty. Predstavitelia štátu Kalifornia však tvrdia, že tieto jeho kroky sú prehnanou reakciou na zväčša pokojné demonštrácie. Médiá informovali aj o niekoľkých prípadoch, keď protesty prerástli do násilností.

V pondelok bolo počas protestov zadržaných viac než 100 ľudí

Starostka Los Angeles Karen Bassová uviedla, že v pondelok bolo počas protestov zadržaných viac než 100 ľudí, ale väčšina z ich účastníkov podľa jej slov nepácha násilie. Trump však tvrdí, že verejný poriadok v Los Angeles hrubým spôsobom narúšajú zaplatení vzbúrenci. Newsom aj Bassová tieto tvrdenia označili za značne prehnané.

Guvernér Kalifornie navyše obvinil Trumpa, že do Los Angeles vyslal vojakov, aby zámerne vyhrotil situáciu z politických dôvodov. Prezident však svoje rozhodnutie obhajuje. „Keby sme do toho nevstúpili, Los Angeles by horelo... Polícia to nedokázala zvládnuť,“ uviedol Trump v utorok s tým, že „niekoľko zlých ľudí“ skončilo vo väzbe. Nasadenie vojakov v civilnom prostredí v USA je mimoriadne nezvyčajné opatrenie, skonštatovala agentúra AFP. Podľa zákona nesmú vojaci vykonávať činnosť polície voči občanom USA na americkej pôde. Za istých okolností to umožňuje iný zákon, ale nie je jasné, či sa naň Trump plánuje odvolať, doplnila agentúra AP.