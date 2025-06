Fínsko v pozore! Vzdušný priestor zrejme opäť narušilo ruské vojenské lietadlo

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Ariel Schalit, File)

K incidentu pri pobrežnom meste Porvoo východne od hlavného mesta Helsinki došlo niekoľko týždňov po tom, čo si fínski predstavitelia v súvislosti s podobným prípadom predvolali ruského veľvyslanca. Fínsko, ktoré vstúpilo do NATO v roku 2023 po tom, čo Moskva rok predtým vojensky napadla Ukrajinu, má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov.

Vyšetrovanie povedie fínska pobrežná stráž

„Bolo okamžite začaté vyšetrovanie v prípade údajného narušenia vzdušného priestoru,“ povedal o najnovšom incidente minister obrany Antti Häkkanen. Vyšetrovanie povedie fínska pobrežná stráž. Moskva opakovane varovala Fínsko pred možnými dôsledkami jeho rozhodnutia vstúpiť do NATO a napätie medzi krajinami narastá, konštatuje AFP. Häkkanen pre agentúru v polovici mája uviedol, že jeho krajina „dôkladne sleduje a hodnotí aktivity a zámery Ruska“. Vyjadril sa tak po tom, čo denník The New York Times zverejnil družicové snímky, ktoré zrejme ukazujú rozširovanie ruskej vojenskej infraštruktúry v blízkosti spoločných hraníc.