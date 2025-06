Pompeo varuje prezidenta Trumpa, TOTO územie sa nesmie stať súčasťou Ruska: Bola by to chyba epických rozmerov!

Bývalý americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (Zdroj: SITA/AP Photo/Ashley Landis, Pool)

Súčasťou rokovaní o konci vojny na Ukrajine bude zrejme aj správa and polostrovom Krym v jej južnej časti. Krymskú krízu rozbehla anexia polostrova ruskými vojakmi ešte v roku 2014. Následne bolo v tomto ukrajinskom regióne vyhlásené referendum, v ktorom sa mali miestni obyvatelia údajne rozhodnúť, že sa chcú stať súčasťou Ruskej federácie. Mnohé západné krajiny vyhlásili hlasovanie za neplatné, pretože malo byť zmanipulované.

USA nemôžu ustúpiť

Po invázii na Ukrajinu (24. február 2022) bolo jedným z Putinových cieľov aj neďaleké mesto Odesa, ktoré je v dostrele ruských rakiet z Krymu. Keď mesto navštívil exminister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, vyzval svojho prezidenta Donalda Trumpa, aby "odmietol uznanie ruskej zvrchovanosti nad územím, ktoré Rusko obsadilo násilím". Informuje o tom The Hill.

"Musíme zabrániť naplneniu tohto scenára. Bola by to chyba epických rozmerov!" povedal Pompeo s tým, že na jednej strane chápe tú frustráciu, ale to "neznamená, že sa máme vzdať," adresoval Trumpovi.

Biely dom uvažuje nad tým, že de iure uzná Krym za ruské územie. Trump a jeho administratíva sa domnievajú, že tento ústupok presvedčí Moskvu o uzavretí mierovej dohody s Kyjevom.

(Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP)

V roku 2018 vydal Pompeo Krymskú deklaráciu, v ktorej odmieta uznať nároky Kremľa na zvrchovanosť nad územím obsadeným silou v rozpore s medzinárodným právom. Doplnil, prečo je zachovanie Krymskej deklarácie dôležité.

"V mojej strane, Republikánskej strane, je veľa ľudí, ktorí ma hlboko sklamali a povedali veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo považujem za hlboké americké záujmy. Myslím si však, že všetci tiež vedia, že Spojené štáty od svojich záujmov napokon neupustia," povedal Pompeo.