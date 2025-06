Rusko a KĽDR obnovia priame vlakové spojenie medzi Moskvou a Pchjongjangom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Rusko a Severná Kórea (KĽDR) sa dohodli na obnovení priameho vlakového spojenia medzi ich metropolami, Moskvou a Pchjongjangom. Vlak začne premávať po piatich rokoch od 17. júna, a to dvakrát mesačne. Informujeme podľa správy agentúry Reuters.

Rusko a KĽDR pozastavili vzájomnú osobnú železničnú dopravu na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 vo februári 2020. Spoluprácu však odvtedy zintenzívnili, a to aj v oblasti obrany, čo vyústilo vo vyslanie severokórejských vojakov na pomoc Rusku vo vojne proti Ukrajine. Ruské štátne železnice v pondelok oznámili dohodu so severokórejským ministerstvom železníc na obnovení spojenia medzi hlavnými mestami. Cesta medzi nimi, ktorá je s dĺžkou viac než 10.000 kilometrov najdlhším priamym železničným spojením na svete, bude trvať osem dní.

Vlaky budú odchádzať dvakrát mesačne

Vlaky budú odchádzať dvakrát mesačne, a to na 3. a 17. deň z Pchjongjangu s príchodom do Moskvy na 11. a 25. deň. Z Moskvy budú zase premávať na 12. a 26. deň a do severokórejského hlavného mesta budú prichádzať 20. a 4. deň v mesiaci.

Od 19. júna bude taktiež obnovená linka medzi Pchjongjangom a Chabarovskom na ruskom Ďalekom východe pri hraniciach s Čínou. Prevádzkovať ju bude jedenkrát do mesiaca severokórejský štátny dopravca. V prípade trasy Moskva - Pchjongjang bude severokórejský osobný železničný vozeň pripojený k pravidelnej linke Moskva - Vladivostok a potom opäť pripojený k inému vlaku.

Obe krajiny už podľa Reuters prevádzkujú osobnú železničnú dopravu medzi Vladivostokom a severokórejským prístavným mestom Rason. Taktiež sú prepojené nákladnými železničnými sieťami, hoci Rusko nezverejňuje objem nákladnej dopravy.