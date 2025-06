Thunbergová po deportácii obvinila Izrael z únosu a porušenia práv

(Zdroj: SITA/AP Photo/Salvatore Cavalli)

Thunbergovú v utorok dopoludnia podľa informácií izraelského rezortu diplomacie deportovali z Izraela - po tom, čo sa v pondelok so skupinou ďalších aktivistov pokúsila loďou vstúpiť do Pásma Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí dodalo, Thunbergová je na ceste do Švédska, kam pocestuje cez Francúzsko. To, že bude deportovaná, Izrael uviedol ešte v noci na utorok.

Švédsku aktivistku a ďalších 12 ľudí zadržali izraelské ozbrojené sily

Švédska aktivistka sa v pondelok so skupinou ďalších 12 ľudí na humanitárnej lodi Madleen pokúsila doviezť symbolické množstvo pomoci do Pásma Gazy. Zadržali ich izraelské ozbrojené sily, ktoré vykonávajú námornú blokádu tejto palestínskej enklávy. „Toto je ďalšie úmyselné porušenie práv zo strany Izraela, ktoré sa na zozname pridalo k tým ostatným," uviedla 22-ročná Thunbergová reportérom po svojom príchode na medzinárodné letisko Charlesa de Gaullea v Paríži. Zároveň podľa agentúry AFP zdôraznila, že jej vlastná skúsenosť „sa nedá ani porovnať s tým, čím si prechádzajú Palestínčania“.

Loď, ktorú prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC), sa plavila pod vlajkou Británie a 1. júna vyplávala z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília. Cieľom bolo 9. júna dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze spôsobenej blokovaním prísunu pomoci zo strany Izraela, ktorý tam už 20 mesiacov bojuje proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.