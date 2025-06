Streľby v Gaze si vyžiadali najmenej 14 obetí: Nemocnica al-Amal je prakticky mimo prevádzky

Budovy zničené izraelským bombardovaním v severnej časti pásma Gazy sú vidieť z južného Izraela, pondelok 9. júna 2025. (Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo)

Strelci boli zrejme spojencami izraelskej armády a pôsobili v blízkosti jednotiek. Po tom, čo na nich dav hádzal kamene, sa stiahli do izraelskej vojenskej zóny v meste Rafah, tvrdia svedkovia. AP pripomína, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň potvrdil, že Tel Aviv v Pásme Gazy „aktivoval miestne palestínske klany“, ktoré zvnútra bojujú proti Hamasu. Izraelská armáda podľa AFP uviedla, že vystrelila varovné výstrely počas incidentov v blízkosti centier distribúcie potravín.

Podľa gazského ministerstva zdravotníctva ide o najnovšiu zo série strelieb, ktoré si vyžiadali najmenej 127 obetí, odkedy sa v máji v Gaze začali distribuovať potraviny novým systémom. Tento systém je podľa Izraela a Spojených štátov navrhnutý tak, aby sa Hamas nedostal k zásobám, avšak OSN a rôzne humanitárne organizácie tento systém odmietli.

Hovorca palestínskeho úradu civilnej obrany Mahmúd Bassal tvrdí, že izraelské jednotky v pondelok niekoľkokrát vystrelili na ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti distribučného centra v Rafahu. Pri streľbe zahynulo a utrpelo zranenia niekoľko osôb. K podobnému incidentu došlo aj pri ďalšom centre. Hovorca izraelskej armády uviedol, že „tisíce palestínskych civilistov sa pokúsili preniknúť do centra distribúcie pomoci, čím predstavovali hrozbu pre jednotky izraelskej armády operujúcich v oblasti koridoru Necarim“.

„Vojaci vyzvali podozrivých, aby sa vzdialili, ale keďže pokračovali v postupe spôsobom, ktorý ohrozoval jednotky, vojaci odpovedali varovnými výstrelmi,“ pokračoval izraelský hovorca a dodal, že izraelská armáda nie je oboznámená so správami o zranených.

Nemocnica al-Amal v Pásme Gazy je prakticky mimo prevádzky

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok uviedol, že al-Amal - jedna z mála fungujúcich nemocníc v Pásme Gazy - je prakticky mimo prevádzky z dôvodu intenzívnej vojenskej aktivity. Informuje agentúra AFP. „Prístup k nemocnici je zablokovaný, čo bráni novým pacientom dostať sa k starostlivosti a vedie k väčšiemu počtu úmrtí, ktorým sa dá predísť,“ uviedol šéf WHO na sieti X.

Dva tímy pohotovostnej zdravotnej pomoci - jeden miestny a jeden medzinárodný - sa podľa Ghebreyesusa „stále usilujú čo najlepšie slúžiť zostávajúcim pacientom s obmedzenými lekárskymi zásobami, ktoré zostali na mieste“.

„So zatvorením al-Amal je Násirov zdravotnícky komplex jedinou zostávajúcou nemocnicou s jednotkou intenzívnej starostlivosti v Chán Júnise,“ povedal šéf WHO. Ghebreyesus v závere svojho príspevku na X vyzval na okamžité prímerie, ochranu zdravotníckych zariadení a neobmedzený prístup základných liekov a zdravotníckych zásob.

WHO minulý štvrtok (5.júna) uviedla, že Násirova nemocnica a nemocnica al-Amal neboli schopné plne ošetrovať ranených, ktorí naďalej prichádzajú do zdravotníckych zariadení. Dôvodom bol podľa WHO vážny nedostatok liekov a lekárskych zásob po dvoch mesiacoch blokovania prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy zo strany Izraela.

Izraelskí predstavitelia minulý mesiac dovolili obmedzený vstup pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy, avšak ako podotýka AFP, tieto dodávky sú nedostatočné. Takmer 20 mesiacov vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, spôsobila jednu z najvážnejších humanitárnych kríz na svete, pričom tamojší obyvatelia sú vyčerpaní bombardovaním, násilným vysídľovaním a hladom, píše AFP.