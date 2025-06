Z ropnej plošiny v Stredozemnom mori zachránili 54 migrantov: Jedna žena tam porodila!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

Loď Astral španielskej mimovládnej organizácie Open Arms zachránila počas noci 54 ľudí, uviedla skupina vo vyhlásení. Migranti podľa nej uviazli na ropnej plošine na tri dni po stroskotaní ich gumeného plavidla, s ktorým sa vydali na cestu v utorok z Líbye.

V piatok jedna zo žien porodila chlapca, pričom iná migrantka priviedla na svet dieťa niekoľko dní predtým. V zachránenej skupine boli dve ďalšie malé deti, uviedla Open Arms.

Doplnila, že loď Astral následne narazila na ďalších 109 ľudí, ktorí tiež vyrazili z Líbye. Poskytli im záchranné vesty pred tým, ako ich zachránila iná charitatívna loď Louise Michel, ktorú sponzoruje pouličný umelec Banksy. Tá ich prepravuje do prístavu na Sicílii.

Podľa AFP nie je nezvyčajné, že sa migranti podnikajúci riskantnú plavbu cez Stredozemné more na nevhodných alebo preplnených plavidlách uchýlia na ropné plošiny. Od začiatku roka do 1. júna dorazilo do Talianska po mori približne 23-tisíc migrantov, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR).