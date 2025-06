Rozsiahly výpadok internetu v KĽDR: Odborníci hovoria o internom kolapse

Severokórejský vodca Kim Čong-un (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)

Hlavné spravodajské webové stránky KĽDR aj internetová stránka severokórejského ministerstva zahraničných vecí boli v sobotu ráno nedostupné, tvrdí Reuters.

Ide skôr o interný problém ako útok

„Dochádza k veľkému výpadku severokórejského internetu, ktorý ovplyvňuje všetky pripojenia bez ohľadu na to, či prichádzajú cez Čínu alebo Rusko,“ uviedol Junade Ali, ktorý monitoruje internet v KĽDR. Podľa Aliho sa celá severokórejská internetová infraštruktúra nezobrazovala v monitorovacích systémoch. „Ťažko povedať, či ide o úmysel alebo náhodu, no zdá sa, že je to skôr interný problém ako útok,“ vysvetlil odborník.

Agentúre Reuters sa doposiaľ nepodarilo získať vyjadrenie predstaviteľov juhokórejského policajného centra pre reakciu na kybernetický terorizmus, ktorí monitorujú kybernetické aktivity susednej KĽDR.