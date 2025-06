Deväťročný chlapec očaril celý svet: Jeho VIDEÁ sú virálne! Keď ich uvidíte, pochopíte

Gutinho Rocha očaril ľudí jazdou na prasiatku a láskou k zvieratám (Zdroj: Instagram/gutinho_rochaofc)

GIRAU DO PONCIANO - Nič zábavnejšie dnes už neuvidíte. Chlapec menom Gutinho Rocha sa vo veku 9 rokov stal na sociálnej sieti fenoménom. Stačilo mu na to len to, že zdieľal svoju dennú rutinu na videku v regióne Agreste Alagoano v brazílskom štáte Alagoas, kde žije. Nejde však len o obyčajné pomáhanie na statku. Tento "mini kovboj" si neváha osedlať teliatko či oslíka, no najslávnejším sa stal vďaka "jazde" na prasiatku menom Foguete.