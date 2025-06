Brazílsky exprezident Bolsonaro na súde poprel, že plánoval prevrat

Jair Bolsonaro (Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres)

„To nie je pravda, Vaša ctihodnosť,“ odpovedal 70-ročný Bolsonaro na otázku sudcu Alexandra de Moraesa, či sú pravdivé obvinenia, že ako člen „zločineckej organizácie“ po svojej tesnej volebnej porážke v roku 2022 plánoval zosadiť svojho ľavicového nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu. Spolu s Bolsonarom je obvinených ďalších sedem osôb. Ak budú uznaní za vinných, hrozí im až 40 rokov väzenia.

Podľa obžaloby pokus o štátny prevrat bol neúspešný pre nedostatok podpory zo strany armády. Bolsonaro je tiež obvinený z toho, že vedel o plánoch spáchať atentát na Lulu da Silvu, viceprezidenta Geralda Alckmina a sudcu De Moraesa.

Krajne pravicovo orientovaný Bolsonaro všetky obvinenia popiera a plánuje návrat do politiky v budúcoročných prezidentských voľbách, hoci má zakázané kandidovať z dôvodu odsúdenia v inom prípade.

Lula da Silva vyhral voľby, ktoré sa konali v októbri 2022. Krátko po jeho nástupe do úradu vtrhli Bolsonarovi podporovatelia 8. januára 2023 v hlavnom meste Brazília do budov Kongresu a najvyššieho súdu, ako aj do prezidentského paláca, kde spôsobili značné škody. Bolsonaro sa v tom čase zdržiaval na Floride.