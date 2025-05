Srdcervúci príbeh z ulíc Bratislavy! Muž cez internet hľadá svojich záchrancov: TAKTO bojovali o jeho život

(Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Dramatický príbeh s dobrým koncom. Denne počúvame o tom, ako ľudia konajú nesprávne – namiesto pomoci kradnú, klamú či olúpia iných uprostred ulice. Život ale prináša našťastie stále aj pozitívne príbehy ľudí, ktoré sú hodné nasledovania. Takým je aj ten, ktorý rozpovedal štyridsiatnik z Bratislavy. Mužovi počas prechádzky zlyhalo srdce. Duchaprítomní okoloidúci, ktorí sa v tom čase nachádzali nablízku boj o jeho život zvádzali až do príchodu záchranárov. Muž ich teraz po prepustení z nemocnice hľadá, aby im poďakoval.

Muž sa o svoj príbeh verejne podelil. „Prosím vás o pomoc pri hľadaní ľudí - bežcov, ktorí mi zachránili život. Vďaka týmto úžasným ľuďom stále žijem, moje deti majú stále otca a moja žena manžela,“ napísal sociálnej sieti. Jeho príspevok sa stal rýchlo virálny.

Celý príbeh začal vo štvrtok 24. apríla večer, keď bol muž so sestrou na prechádzke pri bratislavskom River Parku, respektíve pri Dunaji - v blízkosti supermarketu. Pokojná prechádzka sa však zmenila v sekunde na drámu a boj o život. „Okolo 21:15 som dostal zástavu srdca a odpadol. V blízkosti boli ľudia, ktorí mi začali dávať prvú pomoc a pokračovali až do príchodu záchranky, ktorá pokračovala s defibrilátorom. Náročná záchrana potom pokračovala v sanitke a v nemocnici,“ opísal. Našťastie, muž zápas o holý život vyhral. Pred pár dňami ho konečne prepustili do domácej liečby.

Tým to však pre neho nekončí. Má totiž jedno želanie. „Nájsť mojich záchrancov je pre mňa veľmi dôležité. Mojim deťom zachránili otca. Mojej žene manžela. Prosím pomôžte mi ich nájsť. Chcem sa im osobne poďakovať a pozvať ich na dobrú večeru. A možno aj ich zaujíma, ako tento príbeh dopadol. Zaslúžia si vedieť, že aj vďaka nim skončil šťastne. Vlastne - práve vďaka nim môj príbeh neskončil - vďaka nim príbeh môjho života pokračuje,“ povedal.

Podľa spomienok jeho sestry tam bol najskôr muž, ktorý volal záchranku a žena, ktorá mu začala dávať masáž srdca. Boli v skupine troch ľudí. Následne prišla iná žena, bežkyňa, ktorá bežala samostatne. „Tá mi ďalej dávala kvalitnú masáž srdca až do príchodu sanitky. Tento popis osôb a udalostí však, žiaľ, nemusí byť úplne presný. Miesto (Riverpark / Dunaj - nedaleko supermarketu) a čas (štvrtok 24.4 okolo 21:15) by však mali byť správne,“ uviedol.

„Ide teda pravdepodobne o jednu skupinu troch ľudí, ktorí sa poznajú a jednu ženu, ktorá tých troch nepozná. Ja som štyridsaťročný muž a bol som tam so sestrou - tiež štyridsiatničkou. Hrdinov mojej záchrany chcem nájsť, aby som sa im osobne poďakoval. Ak ich poznáte, napíšte mi prosím na zachranenyzivot@gmail.com ako ich viem skontaktovať,“ dodal.