Švédsko by mohlo sprísniť tresty pre nárast kriminality v krajine

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jonas EkstrĂmer/TT via AP)

ŠTOKHOLM - Švédsko by malo prijať prísnejšie tresty v súvislosti s organizovaným zločinom a nárastom násilia v krajine, uviedla vo štvrtok švédska národná policajná komisárka Petra Lundhová pri prezentovaní výsledkov vyšetrovania nariadeného vládou. Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa výsledkov vyšetrovania by sa mali tresty sprísniť pri približne 50 trestných činoch, uviedla Lundhová. „Odhadujeme... že reforma trestného práva ročne prinesie odsúdeným približne o 16.000 rokov väzenia viac, ako je to v súčasnosti,“ povedala na tlačovej konferencii. Súdy v krajine v roku 2024 udelili približne 18.700 rokov odňatia slobody, upresnila Švédska národná rada pre prevenciu kriminality (BRA). Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer reportérom povedal, že nastal čas na revíziu trestného systému, ktorý pochádza zo 60. až 80. rokov minulého storočia. Poznamenal, že „spoločnosť sa už pomerne dosť zmenila“.

Počet strelieb končiacich sa smrťou sa strojnásobil

„Nie je možné (opomenúť) organizovaný zločin a skutočnosť, že v súčasnosti predstavuje hrozbu pre systém. Z dlhodobého hľadiska hrozí, že ovládne našu slobodnú a otvorenú spoločnosť,“ zdôraznil Strömmer. Doplnil, že počet strelieb končiacich sa smrťou sa medzi rokmi 2012 až 2022 strojnásobil. Podľa BRA zapríčinia strelné zbrane vo Švédsku každoročne približne štyri úmrtia na milión obyvateľov, čo presahuje európsky priemer 1,6 úmrtia. Zvýšenie počtu strelieb a bombových útokov vo Švédsku súvisí s konfliktmi medzi ozbrojenými zločineckými sieťami, píše AFP. Lundhová navrhla udeľovanie prísnejších trestov pre odsúdených, ktorí spáchali viacero trestných činov.

Zároveň žiadala, aby sa zvýšila možnosť udelenia doživotného trestu. Podľa jej vyjadrení by sa mohli tresty zdvojnásobiť, ak je páchateľ zapojený do organizovaného zločinu. Vymedzenie trestu by však zostávalo aj naďalej v kompetencii sudcov, poznamenala. Strömmer ozrejmil, že dôjde najprv k preskúmaniu záverov vyšetrovania. Vláda následne rozhodne o ďalšom postupe.