Americký návrh jadrovej dohody ide proti národným záujmom Iránu, tvrdí najvyšší duchovný vodca

Ayatollah Alí Chámeneí (Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

TEHERÁN - Americký návrh dohody o jadrovom programe Iránu ide proti jeho národným záujmom, vyhlásil v stredu iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Teherán podľa neho nebude žiadať Washington o súhlas na svoje rozhodnutia, a to ani v otázke obohacovania uránu, napísala agentúra AFP.