Šéf ruskej Bezpečnostnej rady je opäť v KĽDR: Rokovať bude aj s Kim Čong-unom

Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel via AP)

SOUL - Tajomník ruskej Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu pricestoval v stredu do Pchjongjangu, kde sa má stretnúť s vodcom KĽDR Kim Čong-unom. Toto je už druhá návšteva Šojgua v Pchjongjangu za niečo vyše dva mesiace, čo poukazuje na prehlbujúce sa vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Informovali o tom agentúry Jonhap a TASS s tým, že Šojgu do KĽDR pricestoval s poverením od ruského prezidenta Vladimira Putina.