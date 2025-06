Prezident Zelenskyj stratil trpezlivosť, Kremľu poslal jasný odkaz na návrh prímeria: Sú to idioti!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jasne ukázal, že si nebude dávať servítku pred ústa, keď ide o návrh pre podmienky prímeria na Ukrajine. Ukrinform píše, že návrh z Moskvy podľa prezidenta oddiali zavedenie amerických sankcií.

Zelenskyj sa o návrhu na prímerie vyjadril, že nepriateľ síce zastaví paľbu, ale celkovo tento návrh zabezpečí jedine to, aby obe strany konfliktu "počas dvoch alebo troch dní vyzbierali z bojiska mŕtvych".

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP)

"Myslím, že sú to idioti, pretože prímerie má v zásade zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnym úmrtiam. Pre Rusko je tento návrh len krátkou prestávkou vo vojne".

Odkaz do USA

Prezident Zelenskyj sa otočil na Washington s prosbou priamo do Bieleho domu. Prosí Senát USA o rázne kroky a rýchle schválenie nového balíčku sankcií pre Rusko. "Už sú to tri mesiace, odkedy USA dali signál, že sa budú snažiť o úplné prímerie na Ukrajine. Naďalej to podporujeme," vyhlásil s tým, že americkí politici stále nepochopili, aké dôležité je uvaliť na Rusko prísnejšie sankcie.

Francúzsky senát (Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus)

Podľa Zelenského je to ale na dobrej ceste. "Pokiaľ prejde aj balík sankcií z EÚ (18. november), pre Rusko to budú citeľné oslabenie," dodal.

Senátori Richard Blumenthal a Lindsay Graham dňa prvého apríla predložili návrh nových sankcií, ktoré by Rusku sťažili financovanie vojny. Predpokladá zavedenie 500-percentného cla na dovoz do USA z krajín, ktoré nakupujú ruské energetické zdroje. Doteraz má podporu 81 senátorov.