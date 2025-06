Škandál pokračuje! Odsúdený guru Jára má ďalších nasledovateľov: Jeden z nich vyučuje na vysokej škole

(Zdroj: policie čr, philippineslifestyle.com)

Guru Jára, civilným menom Jaroslav Dobeš, sa živil ako duchovný vodca a takzvaným rituálom „odháčkovania“ mal údajne ženy „odblokovať“. Súčasťou rituálu bol však sex s duchovným vodcom. Mystik Jahra sa po deviatich rokoch vrátil k svojej činnosti na Filipínach a naďalej láka ženy na kurzy jógy a semináre, ktoré sa pohybujú v miliónoch českých korún, upozornil český portál CNN Prima News.

Jeden z priaznivcov mystika Jahra učí na strednej škole, ďalší dokonca na Univerzite Palackého v Olomouci. A hoci vodca sekty pokračuje vo svojej činnosti až na Filipinách, jeho nasledovníci šíria jeho učenie aj v Českej republike. Na univerzite v Olomouci pôsobí docent, ktorý prednáša etiku a psychológiu a prezýva sa „Šahajananda“. Cez mobilnú aplikáciu dokonca ponúka aj kurzy priamo s dianím okolo vodcu.

Na vysokej škole prednáša o tantre, no podľa študentov to korešponduje s predmetom a zatiaľ gurua Járu nespomínal. „Mala som s ním dva predmety. Ezoterické veci spomínal, ale vyslovene túto sektu nie,“ opísala obsah prednášok jedna zo študentiek. CNN Prima News požiadala aj o reakciu docenta, no ten nereagoval. Reakciu však poslalo vedenie univerzity. „Na bezpečnom a dôstojnom prostredí si fakulta zakladá a dbá na to, aby sa na akademickej pôde netolerovali žiadne z foriem a prejavov spoločensky nevhodného chovania,“ uviedol hovorca Univerzity Palackého v Olomouci Egon Havrlant.

Miest, kde však členovia hnutia okolo gurua Járu prichádzajú do kontaktu so žiakmi a študentami je viac. Podľa advokátov polícia prešetruje niekoľko trestných činov. Medzi inými aj obchodovanie s ľuďmi či znásilnenie, za ktoré bol aj guru Jára v roku 2018 odsúdený. Do hry vstupujú aj hospodárske trestné činy, daňové úniky a podvod. Prípad českej redaktorky, ktorej sa podarilo vstúpiť do sekty a odhaliť ďalšie pokračovanie činnosti slávneho vodcu je aktuálne v rukách zlínskej polície.