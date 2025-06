Trump sa asi pomiatol: Rozšíril bláznivú teóriu o Bidenovi! Vraj ho nahradil ROBOT a to nie je všetko

Trump zdieľal konšpiračnú teóriu o Bidenovi. (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci, SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump sa opäť púšťa do šírenia šokujúcich konšpirácií. Tentoraz tvrdí, že Joe Biden už ani nie je nažive – a nahradil ho vraj robot, klon alebo aspoň veľmi zvláštny dvojník.

Anonym v tom má jasno

Na svojej platforme Truth Social zdieľal prezident USA príspevok, ktorý by väčšina politikov okamžite označila za delírium. Anonymný používateľ v ňom bez dôkazov tvrdí, že Joe Biden zomrel ešte v roku 2020 a odvtedy ho nahrádzajú umelé bytosti: „Nebola to osoba, bola to naprogramovaná entita bez duše,“ tvrdí autor príspevku, ktorý opakovane šíri extrémne teórie.

Trump to nezamietol. Naopak – verejne podporil diskusiu o tom, či Biden ešte vôbec je Biden.

Fanúšikovia porovnávajú fotky

Niektorí Trumpovi priaznivci sa okamžite chytili témy. Na internete sa objavili koláže s porovnaním tvaru Bidenových ušných lalôčikov či vrások okolo očí. Výsledok? „Nie je to ten istý človek,“ tvrdia konšpirátori. Niektorí sa síce len pobavili, že „Trump má zasa dobrý vtip,“ no iní sú presvedčení, že ide o vládnu mystifikáciu gigantických rozmerov.

Odkaz pre Melaniu

Zaujímavosťou je, že podobná teória kolovala aj počas minulej Trumpovej vlastnej éry v Bielom dome. Vtedy sa hovorilo o tom, že Melania Trumpová sa na verejnosti neobjavuje osobne, ale že ju zastupuje herečka či „klon“. Tieto fámy však boli Bielym domom zmietnuté zo stola ako „nezmyselný bulvár“.

Trumpove zachádzanie s faktami

Podľa denníka New York Times zaznamenal Trump počas svojho prvého štvorročného funkčného obdobia viac ako 30-tisíc nepravdivých alebo zavádzajúcich výrokov. Očividne však nemieni ani teraz ubrať z tempa.

Jedným z najvýraznejších príkladov jeho zachádzania s pravdou bola aj nepodložená téza o genocíde bielych farmárov v Južnej Afrike – ktorú miestne štatistiky a ani OSN nikdy nepotvrdili.

Trump tak naďalej balansuje na hrane medzi provokáciou a realitou. Zatiaľ je však jasné, že konšpirácie zostávajú jeho silnou zbraňou – bez ohľadu na ich absurdnosť.