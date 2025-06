Obchodné napätie medzi USA a Čínou: Trump a Si Ťin-Pching budú čoskoro spolu hovoriť

(Zdroj: SITA/AP/Carolyn Kaster, Mark Schiefelbein)

Trump v piatok (30. 5.) obvinil Čínu z porušovania dohody s USA o vzájomnom znížení ciel. Čoho konkrétne sa porušenie týka, neuviedol. „Čína zadržiava výrobky, ktoré sú nevyhnutné pre priemyselné dodávateľské reťazce Indie a Európy. A to spoľahlivý partner nerobí,“ povedal Bessent v nedeľňajšom rozhovore pre televíziu CBS.

„Som presvedčený, že keď si prezident Trump a predseda strany Si Ťin-Pching zavolajú, že sa to ‚vyžehlí‘. Ale to, že zadržiavajú niektoré výrobky, ktoré sa dohodli uvoľniť počas našej dohody - možno je to chyba v čínskom systéme, možno je to zámer. Uvidíme po rozhovore prezidenta s predsedom strany,“ dodal Bessent. Na otázku, či Trump plánuje rozhovor s čínskym prezidentom, minister odpovedal: „Verím, že veľmi skoro niečo uvidíme“.

Trump od svojho januárového návratu do funkcie zaviedol rozsiahle clá na väčšinu obchodných partnerov USA, pričom obzvlášť vysokými sadzbami zaťažil dovoz z Číny. Takzvané recipročné clo na tovary z ázijskej krajiny dosiahlo 145 %. Peking reagoval odvetnými clami na dovoz z USA vo výške 125 %. Začiatkom mája sa obe strany dohodli na uvoľnení napätia. Americké clá tak klesli na 30 % a čínske na 10 %.

Úroveň amerických ciel zostáva stále vyššia, keďže zahŕňa aj 20-percentné clo, ktoré Trumpova administratíva uvalila na čínsky tovar v súvislosti s údajnou úlohou Číny v nelegálnom obchode s drogami, čo je obvinenie, ktoré Peking dôrazne odmieta.