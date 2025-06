Ruskú vedkyňu z Harvardu prepustili z väzby: Bola tam za pašovanie žabích embryí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BOSTON - Vedkyňa ruského pôvodu Xenija Petrovová, ktorá bola vo februári pri návrate do USA zadržaná za pašovanie superjemných rezov zo žabích embryí, bola vo štvrtok po štyroch mesiacoch väzenia prepustená na kauciu. Informovala o tom agentúra AP.

Petrovová je obvinená z pašovania, pretože pri návrate z dovolenky vo Francúzsku nenahlásila rezy z embryí žiab v batožine. Viezla ich do USA na žiadosť svojho školiteľa z Harvard Medical School. Ruská vedkyňa to uznala aj pred súdom. Jej právnik Gregory Romanovsky trvá na tom, že takéto porušenie zákona by za normálnych okolností viedlo iba k pokute. Colník namiesto toho zrušil Petrovovej vízum a začal proti nej konanie o deportácii. Stala sa tak jednou z niekoľkých významných osôb zadržaných v rámci sprísnenia kontroly imigračných pravidiel zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Obáva sa, že jej v Rusku hrozia represie

Petrovová sa obáva, že ak bude skutočne deportovaná do Ruska, hrozia jej tam represie, pretože vo vlasti bola v roku 2022 zadržaná počas protestu proti vojne na Ukrajine. Jej kolegovia z Harvardu sa medzičasom pred novinármi vyjadrili, že jej odborné znalosti sú „nenahraditeľné“. Aj samotná Petrovová uviedla, že zahraniční vedci sú pre USA prínosom. Federálny sudca vo Vermonte nedávno rozhodol, že konanie imigračných úradníkov v USA bolo protiprávne. Petrovová podľa neho nepredstavovala pre USA nebezpečenstvo a že embryá boli neživé, bezpečné a „nepredstavovali hrozbu pre nikoho“.

Napriek tomu obvinenie z pašeráctva zostáva v platnosti. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) uviedlo, že Petrovová bola zadržaná po tom, čo „klamala federálnym úradníkom“ o tom, čo do USA priváža. DHS tvrdí, že správy v telefóne vedkyne „odhalili, že plánovala prepašovať materiály cez colnicu bez toho, aby ich deklarovala“. V aprílovom rozhovore pre Associated Press Petrovová povedala, že si neuvedomovala, aké položky je potrebné deklarovať.