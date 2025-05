Obrovský ústupok Moskve: USA sú ochotné rokovať o TEJTO požiadavke Ruska! Putin chce však ešte viac

Americký zmocnenec pre Ukrajinu Keith Kellogg (Zdroj: SITA/Press Service Of The President Of Ukraine via AP)

WASHINGTON - Vo Washingtone padli slová, ktoré môžu meniť pravidlá hry. Vysokopostavený americký predstaviteľ Keith Kellogg naznačil, že Spojené štáty sú pripravené diskutovať o jednej z najcitlivejších požiadaviek Moskvy. Ide o tému, ktorá už roky vyvoláva napätie na osi Východ – Západ.