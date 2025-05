Nová nádej? Spojené štáty predstavili plán 60-dňového prímeria v Gaze: Netanjahu reaguje

izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Yair Sagi/Pool Photo via AP)

TEL AVIV - Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff podľa izraelských médií predstavil najnovší americký návrh na 60-dňové prímerie v Pásme Gazy. Palestínske militantné hnutie Hamas by malo podľa neho prepustiť desať izraelských rukojemníkov výmenou za oslobodenie vyše tisíc Palestínčanov. Hamas vyhlásil, že návrh už začal skúmať, píše správa agentúr AFP a DPA a portálu Times of Israel.

Podľa amerického návrhu by mal Hamas desať rukojemníkov prepustiť v dvoch fázach počas prvého týždňa prímeria. Izrael by mal na oplátku prepustiť 125 palestínskych trestancov, ktorí si odpykávajú doživotné tresty za terorizmus, 1111 obyvateľov Gazy zadržiavaných od začiatku vojny v Izraeli a odovzdať telá 180 Palestínčanov, informuje denník al-Ghad. Podľa portálu Times of Israel však text neobsahuje sľub Tel Avivu ukončiť vojnu. Witkoff bol v stredu v Bielom dome ohľadom uzavretia prímeria optimistický. Novinárom povedal, že má „veľmi dobré pocity“. Spojené štáty návrh odovzdali Hamasu aj Izraelu počas noci na štvrtok.

Hamas medzičasom potvrdil, že plán obdržal a jeho podmienky preskúma. „Vedenie hnutia Hamas dostalo od mediátorov nový Witkoffov návrh a v súčasnosti ho zodpovedne skúma tak, aby slúžil záujmom nášho ľudu, uvoľnil situáciu a dosiahol trvalé prímerie v Pásme Gazy,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení. Dvojmesačné prímerie by podľa Witkoffa malo slúžiť na rokovania medzi dvomi stranami o ukončení takmer 20-mesačného konfliktu. Ten vyvolal útok Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023. Návrh sa údajne dotýka aj dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktorú by v prípade jeho úspechu mala opäť zabezpečovať Organizácia Spojených národov (OSN) a iné medzinárodné humanitárne organizácie.

Z návrhu vyplýva, že by sa izraelská armáda mala stiahnuť na pozície, ktoré držala pred začiatkom marcovej ofenzívy. Podľa izraelských médií je v Gaze nažive najmenej 20 rukojemníkov, pričom stav ďalších troch unesených osôb je nejasný. Predpokladá sa, že v palestínskej enkláve sa nachádzajú aj pozostatky 35 rukojemníkov.

Netanjahu podľa médií prijal americký návrh na 60-dňové prímerie v Gaze

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa miestnych médií rodinám rukojemníkov zajatých v Pásme Gazy povedal, že prijal americký návrh na 60-dňové prímerie a výmenu rukojemníkov, ktorý vo štvrtok predstavil osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff. Palestínske militantné hnutie Hamas sa k návrhu dosiaľ nevyjadrilo, píše správa agentúry Reuters a portálov Euronews a Times of Israel (TOI).

„Izrael prijíma Witkoffov návrh,“ uviedol údajne Netanjahu počas stretnutia s rodinami rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v tejto palestínskej enkláve. Militantné hnutie vyhlásilo, že návrh tiež už dostalo a začalo ho skúmať. Podľa informácií portálu Times of Israel je však jeho znením sklamané.