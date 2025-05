Z basy ušiel nebezpečný VRAH! Natočili podľa neho film, je na úteku: TAKTO sa mu to podarilo

Grant Hardin ušiel z basy (Zdroj: SITA/Arkansas Department of Corrections via AP)

CALICO ROCK - Bývalý policajný náčelník z Arkansasu Grant Hardin, ktorý si odpykával dlhoročný trest za brutálne znásilnenie a vraždu, v nedeľu utiekol z väznice v Calico Rock. Podarilo sa mu to vďaka tomu, že sa prezliekol do improvizovanej policajnej uniformu, uviedli úrady. Stále je na úteku.

Prebiehajúce pátranie po 56-ročnom Hardinovi bolo ihneď spojené s varovaním od miestnych orgánov činných v trestnom konaní a zároveň uvrhlo obyvateľov malého mesta v severozápadnom Arkansase do strachu, pričom tak znovu rozdúchalo pocity bolesti a utrpenia, ktoré sa rodina jednej z obetí snažila pochovať, píše NBC News.

Na útek Hardin nepoužil žiadnu drámu či vykopaný tunel. Vyrobil si provizórne oblečenie, ktoré sa podobalo na uniformu polície. Vďaka tejto finte, s ktorou pravdepodobne nikto nerátal, sa mu podarilo nepozorovane utiecť z väzenia.

Pri pátraní po Hardinovi, ktorého zločiny boli predmetom dokumentárneho filmu "Devil in the Ozarks" z roku 2023, je zapojených množstvo policajných zložiek, vrátane FBI. Bývalý prokurátor okresu Benton Nathan Smith, ktorý pomohol dostať Hardina do väzenia, povedal, že jeho zločiny boli "šokujúce". "Kedykoľvek je bývalý príslušník polície obvinený a odsúdený za takéto zločiny, myslím, že to šokuje každého," povedal v stredu. "Policajné zložky a orgány činné v trestnom konaní sa nelíšia od ostatných. Tvoria ich ľudia. Určite sa nájde pár zlých jabĺk, ale on bol ten najhorší, aký si možno predstaviť," dodal.

Vrah a sexuálny násilník

Hardin bol zatknutý vo februári 2017 po tom, čo bol James Appleton, 59-ročný zamestnanec vodárne v Gateway v Arkansase, zastrelený vo svojom bielom nákladnom aute Chevy. Hardin bol policajným náčelníkom Gateway asi štyri mesiace začiatkom roku 2016. Hardin sa v októbri 2017 priznal k vražde prvého stupňa a bol odsúdený na 30 rokov väzenia.

Jeho odsúdenie za vraždu priviedlo úrady k nevyriešenému prípadu znásilnenia Amy Harrisonovej, učiteľky tretej triedy, ktorá bola sexuálne napadnutá v novembri 1997 na základnej škole Franka Tilleryho v Rogersi. Smith uviedol, že vzorka DNA odobratá Hardinovi po jeho odsúdení sa zhodovala s dôkazmi zhromaždenými na mieste znásilnenia z roku 1997. Hardin sa priznal aj v tomto prípade a bol odsúdený na 50 rokov za dva prípady znásilnenia.