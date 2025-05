Bývalý vojak prehovoril: Putin sa bojí vlastnej popravy! Nemôže ukončiť vojnu na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Ruský prezident Vladimir Putin je čoraz nervóznejší. Na jeho tvári sa podľa bývalého britského vojaka Macera Gifforda začína zrkadliť panika človeka, ktorý tuší, že prehráva. Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o diplomatický nátlak a pokračujúce neúspechy ruskej armády na Ukrajine ženú Putina do kúta. A podľa Gifforda si je toho diktátor veľmi dobre vedomý – najviac zo všetkého sa vraj bojí konca, ktorý postihol mnohých jemu podobných: šibenice.

„Ten starý pán sa desí predstavy, že by prehral. Pretože ak by prehral, mohol by byť zvrhnutý. A ako všetci diktátori – do šiestich mesiacov by mohol visieť,“ vyhlásil Gifford v rozhovore pre britský portál The Sun.

Nejde však len o fyzické prežitie. Putin podľa neho žije v zajatí vlastnej ideológie. Sníva o obnove Sovietskeho zväzu, o impériu, ktoré by nieslo jeho meno. Pripustiť porážku alebo prijať podmienky, ktoré by Rusko znevýhodňovali, jednoducho neprichádza do úvahy.

„Chce si vybudovať odkaz. A preto bude radšej viesť nekonečnú vojnu, než by sa vzdal svojich snov,“ dodal Gifford. Podľa neho je zrejmé, že mierové rozhovory nie sú na stole – Putin sa pripravuje na dlhú a krvavú vojnu.

Kyjev pod paľbou, desiatky mŕtvych. Putin udrie hneď dvakrát

Ukrajinská metropola sa opäť stala terčom masívneho útoku. V noci zo soboty na nedeľu spustilo Rusko na Kyjev desivý arzenál: 69 rakiet a 298 dronov. Ako informoval ukrajinský portál Kyiv Independent, útok si vyžiadal najmenej 12 obetí – medzi nimi aj tri deti. Ďalších približne 80 ľudí utrpelo zranenia.

A to nebolo všetko. Ruský útok prišiel len niekoľko hodín po jednom z najničivejších zásahov Kyjeva od začiatku invázie. Výbuchy otriasli celým mestom. Rakety zasiahli nielen obytné štvrte, ale aj obchodné centrum. Podľa ukrajinskej armády boli medzi použitými zbraňami aj balistické strely.

Reakcia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na seba nenechala dlho čakať. Oslovil Spojené štáty aj Európu s výzvou, aby ešte viac pritlačili na Putina. „Nesmieme mu dovoliť, aby túto vojnu pretvoril na svoje vlastné historické dielo,“ odkázal.

Vojna ako útek pred spravodlivosťou?

Putin sa podľa expertov ocitol v šach-mate. Ustúpiť by znamenalo riziko súdu v Haagu, prípadne pád režimu a smrť. Pokračovať vo vojne však znamená ďalšie tisíce mŕtvych, zbedačenú krajinu a izoláciu od zvyšku sveta.

„Putin bojuje nielen o Ukrajinu, ale o vlastný krk,“ uzatvára Gifford. V tejto vojne už dávno nejde len o geopolitiku. Ide o prežitie jedného muža, ktorý sa odmieta zmieriť s realitou.