Útok na helikoptéru s Putinom: Celé to bol PODVOD na Rusov! TOTO bolo jeho cieľom

Na helikoptéru s Vladimirom Putinom nezaútočili ukrajinské drony. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Dráma vo vzduchu? Len starostlivo načasované divadlo

Keď sa Vladimir Putin v polovici mája vydal vrtuľníkom do Kurskej oblasti, ruské ministerstvo obrany okamžite spustilo poplach: prezident sa mal ocitnúť „v epicentre masívneho útoku ukrajinských dronov“. Správu potvrdil aj veliteľ leteckej divízie Jurij Daškin v štátnej televízii. Hovoril o odrazených útokoch počas cesty, keď Putin navštívil rozostavanú jadrovú elektráreň Kursk-2 a hovoril s dobrovoľníkmi. Ale v zákulisí sa odohrávalo niečo celkom iné.

Kremeľská propaganda v praxi: Prezident ako mučeník

Server The Moscow Times sa rozprával so štyrmi súčasnými a bývalými ruskými funkcionármi, ktorí tvrdia, že celý incident bol starostlivo zinscenovaný. Cieľ bol jasný: presvedčiť verejnosť, že Putin nie je odtrhnutý od reality a že „trpí spolu s národom“. Vraj išlo o PR trik, ktorý mal upokojiť nespokojnosť ľudí po čoraz častejších útokoch dronov, výpadkoch internetu a zrušených letoch na ruských letiskách.

„Chceli sme verejnosti odkázať: Pozrite sa, aj prezident riskuje život. Vaše problémy sú malicherné, zatnite zuby a vydržte,“ prezradil jeden z úradníkov.

V skutočnosti? Putin je extrémne strážený

Hoci Putin skutočne letel vrtuľníkom a Kurská oblasť je častým terčom útokov, jeho bezpečnosť je podľa úradníkov zabezpečená na absolútnej úrovni. „Takáto nedbanlivosť by bola zločinom. Niečo podobné by sa nestalo ani v nočnej more,“ vyhlásil jeden z vládnych predstaviteľov.

Iný dodal, že prezident reálne nič neriskoval: „To, čo sa hovorí v televízii, je len naoko. Naopak, prijímajú sa stále prísnejšie opatrenia na jeho ochranu.“

Putin podľa zdrojov cestuje v prísnom utajení, jeho trasy sa dopredu plánujú, používajú sa falošné lietadlá, náhradné kolóny a paralelné trasy. Dokonca ani agenti tajných služieb niekedy presne nevedia, kde sa nachádza. „Nedôveruje ani vlastným bezpečnostným zložkám. Verí len svojmu najbližšiemu okruhu,“ opísal Vitalij Brižatyj, bývalý dôstojník Federálnej gardovej služby (FSO), ktorý po začiatku invázie utiekol z Ruska.

Tajná návšteva, utajená produkcia

Zarážajúce je, že na túto konkrétnu cestu nebol pozvaný ani oficiálny tlačový odbor Kremľa, ani štáb prezidentových kameramanov. O vizuálny záznam sa údajne postarali iní – vrátane bezpečnostných dôstojníkov.

Reportér listu Kommersant Andrej Kolesnikov, ktorý zvyčajne Putina sprevádza, síce napísal reportáž, v ktorej spomína ukrajinské drony, no The Moscow Times zistili, že v Kurskej oblasti vtedy vôbec nebol. Svoj text údajne zostavil len na základe sprostredkovaných informácií a videí.

Ak by to bola pravda, hrozilo by nebezpečenstvo aj zo strany Ruska

Keby skutočne došlo k stretu s dronmi, bola by to podľa odborníkov absolútna katastrofa pre ruské bezpečnostné služby. „Každý zamestnanec prezidentskej ochranky a FSO by okamžite prišiel o miesto,“ vyhlásil vojenský analytik Ivan Stupak, bývalý dôstojník ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU.

Zároveň upozornil, že ak by bol Putinov vrtuľník skutočne v ohrození, reálne by mu nehrozilo len nebezpečenstvo od Ukrajiny. „Existovalo by riziko, že ho omylom zostrelí aj vlastná protivzdušná obrana.“

Divadlo pre národ, realita pre Kremeľ

Celý incident ukazuje, ako ďaleko je Kremeľ ochotný zájsť, aby budoval obraz neohrozeného vodcu. Putin v skutočnosti risku uniká, no jeho obraz v štátnej televízii má pôsobiť ako obetavý hrdina. Medzitým Rusi čelia skutočným hrozbám – útokom dronov, ekonomickému úpadku a rastúcemu chaosu.

Ale aspoň môžu veriť, že „ich vodca“ je s nimi. Aspoň na obrazovke.