India nebude môcť využívať jeho vzdušný priestor až do konca júna, oznámil Pakistan

„Žiadny let prevádzkovaný indickými leteckými spoločnosťami alebo prevádzkovateľmi nebude môcť využívať pakistanský vzdušný priestor,“ uviedol pakistanský úrad pre civilné letectvo vo vyhlásení a dodal, že zákaz bol predĺžený do skorého rána 24. júna. „Tento zákaz sa bude vzťahovať aj na indické vojenské lietadlá,“ dodal úrad. Rozhodnutie Pakistanu podľa AFP pre indických dopravcov spôsobilo, že cesty z Indie do Strednej Ázie, Európy a Severnej Ameriky môžu trvať až o dve hodiny viac, a to môže spôsobiť nárast cien leteniek. India tento krok Pakistanu opätovala a lety jeho dopravcom cez indické územie zakázala tiež.

Aprílový útok v Kašmíre si vyžiadal 26 prevažne indických obetí. Naí Dillí obvinilo z útoku Pakistan, ktorý to však popiera. Odvtedy na seba obe krajiny opakovane útočili raketami, dronmi aj delostreleckou paľbou. Konflikt si vyžiadal viac ako 70 mŕtvych. Americký prezident Donald Trump 10. mája oznámil, že obe strany sa po rozhovoroch sprostredkovaných Spojenými štátmi dohodli na „okamžitom a úplnom prímerí“, ktoré platí dodnes.