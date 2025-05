Nemecko a India prehlbujú strategické partnerstvo: Wadephul po stretnutí s Džajšankarom ohlásil silnejšiu spoluprácu

Johann Wadephul (Zdroj: SITA/AP Photo/Khalil Hamra)

BERLÍN - Nemecko a India chcú posilniť svoju vzájomnú hospodársku a vojenskú spoluprácu. Po prijatí indického ministra zahraničných vecí Subrahmanjama Džajšankara to v piatok vyhlásil šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul, píše agentúra DPA.

„Mier a stabilita v Indopacifiku sú úzko prepojené s mierom a stabilitou v euroatlantickom priestore,“ uviedol Wadephul. „Naše partnerstvo chceme ďalej prehlbovať na všetkých úrovniach,“ dodal spomínajúc na výročie 25 rokov strategického partnerstva medzi Berlínom a Naí Dillí. Podľa nemeckého ministra so svojim indickým rezortným partnerom „podrobne diskutovali o všetkých oblastiach, od hospodárstva a obchodu až po nábor kvalifikovaných pracovníkov a bezpečnostnú politiku“.

Wadephul na tlačovej konferencii taktiež odsúdil minulomesačný útok na turistov v spornom regióne Kašmír, ktorý takmer voviedol Indiu do vojny so susedným Pakistanom. Incident 22. apríla neprežilo 26 ľudí. Džajšankar tvrdí, že by sa jeho krajina nikdy nevzdala pred vyhrážkami o jadrovom útoku, a zdôraznil právo Indie na sebaobranu. Minister ocenil aj blízke vzťahy s Nemeckom, ktoré je pre Naí Dillí najdôležitejším hospodárskym partnerom v Európskej únii.