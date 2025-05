Izrael tvrdí, že do Pásma Gazy vstúpilo 107 kamiónov s humanitárnou pomocou

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

TEL AVIV - Dovedna 107 kamiónov s humanitárnou pomocou vo štvrtok vstúpilo do Pásma Gazy, oznámil v piatok izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý dohliada na civilné záležitosti na palestínskych územiach. Vozidlá patriace OSN a iným humanitárnym skupinám po 11 týždňoch izraelského blokovania prísunu pomoci priviezli do vojnou zničenej palestínskej enklávy múku, potraviny, zdravotnícke potreby a lieky. Informujeme podľa správy agentúry Reuters, stanice BBC a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).