V Nemecku začína proces s trojicou mužov pre obvinenia zo špionáže pre Rusko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MNÍCHOV - Proces s troma mužmi obvinenými z práce pre ruskú tajnú službu sa v utorok začína v bavorskej metropole Mníchov. Ide o rozsiahlu kauzu, proces by mal trvať najmenej do konca roka; do 23. decembra je totiž v rámci neho naplánovaných vyše 40 pojednávaní, píše DPA.