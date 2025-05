Do Brooklynského mosta v New Yorku narazila loď: Hlásia desiatky zranených

(Zdroj: SITA/AP Photo/Yuki Iwamura)

NEW YORK - Loď mexického námorníctva v americkom meste New York v sobotu v noci narazila do Brooklynského mosta. Pri incidente utrpelo zranenia najmenej 22 ľudí, z toho traja sú v kritickom stave. Informuje o tom agentúra Reuters, AP a AFP.