Ukrajina dočasne uzavrie hraničný priechod Užhorod - Vyšné Nemecké: Aký je dôvod?

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/PAP/Grzegorz Momot)

KYJEV - Ukrajinská colná správa v stredu oznámila, že v piatok 16. mája na niekoľko hodín uzavrie priechod Užhorod - Vyšné Nemecké na hranici so Slovenskom. Dôvodom je plánované zapojenie záložných energetických systémov. Informovali o tom v stredu Ukrajnski nacionaľni novyny.

Priechod Užhorod - Vyšné Nemecké bude uzavretý v piatok od 10.00 h do 15.00 východoeurópskeho letného času (teda od 09.00 do 14.00 SELČ), Čop - Záhony na hranici Ukrajiny s Maďarskom v rovnakom čase v sobotu. Na týchto kontrolných stanovištiach na ukrajinskej strane bude dočasne pozastavené odbavovanie občanov a vozidiel. Obmedzenia súvisia so záverečnou etapou pripájania záložných energetických systémov, pre ktoré budú na určitý čas odpojené rozvodne od elektrickej siete.