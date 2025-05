Poplach v Londýne: Horel dom premiéra! Práve bol na návšteve Ukrajiny, bola to výstraha?

V dome Keira Starmera horelo. (Zdroj: profimedia.sk)

aktualizované: Britská polícia dnes nad ránom zadržala muža podozrivého zo založenia požiaru v londýnskom dome, ktorý patrí premiérovi Keirovi Starmerovi. Policajti z protiteroristického oddelenia vyšetrujú 21-ročného muža kvôli podozreniu z podpaľačstva s úmyslom ohroziť život, informujú agentúry.

Požiar v čase neprítomnosti premiéra: Náhoda, alebo výstraha?

V skorých ranných hodinách v pondelok 12. mája vypukol požiar v súkromnom dome premiéra Spojeného kráľovstva Keira Starmera v štvrti Kentish Town v severnom Londýne. K incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, čo premiér odcestoval na oficiálnu návštevu Ukrajiny. Polícia dostala hlásenie o požiari krátko po 1:30. Podľa londýnskeho hasičského zboru sa podarilo oheň uhasiť približne za 20 minút. Napriek rýchlemu zásahu plamene poškodili vchodové dvere a verandu domu.

„Našťastie nikto neutrpel zranenia,“ uviedla pre BBC hovorkyňa metropolitnej polície. „Vyšetrovanie pokračuje, miesto ostáva uzavreté.“ Podľa dostupných informácií sa v čase požiaru v dome nikto nenachádzal. Starmer, ktorý v súčasnosti býva vo svojej oficiálnej rezidencii na Downing Street, odmietol potvrdiť, či v objekte bola jeho rodina. Jeho hovorca len stručne poďakoval záchranným zložkám za profesionálny zásah.

Výbuch v noci a podozrenie na zápalnú bombu

Susedia opísali dramatické momenty, ktoré predchádzali požiaru. „Zaznel silný výbuch, ako keď sa rozbije sklo. Bolo to hrozivé,“ povedal pre The Sun jeden z obyvateľov ulice, ktorý si želal zostať v anonymite. Ďalší svedok, Charles Grant, pre Daily Mail dodal: „Z toho, čo som počul, to vyzerá, že niekto hodil dovnútra zápalnú fľašu.“ Polícia prehľadávala aj jeho pozemok a záhradu, no žiadne stopy po výbušninách ani zvyšky zápalného predmetu zatiaľ nenašla.

Metropolitná polícia však berie incident mimoriadne vážne. Do vyšetrovania sa zapojilo protiteroristické veliteľstvo Scotland Yardu. „Existuje dôvodné podozrenie, že požiar bol založený úmyselne,“ potvrdili vyšetrovatelia. Preverujú tiež možné prepojenie s iným podozrivým incidentom – požiarom auta z 8. mája a poškodením vchodu do domu 11. mája.

Opakovaný cieľ protestov a výstrah

Starmerov dom nie je po prvý raz v centre pozornosti verejnosti. V minulosti sa opakovane stal cieľom demonštrantov. Vlani sa pred ním konala hlučná propalestínska akcia, pri ktorej protestujúci vyvesili transparent s heslom „Starmere, zastavte zabíjanie“, doplnený krvavými odtlačkami rúk. Tri osoby boli po incidente odsúdené za narušenie verejného poriadku.

Premiér, ktorý ešte minulý rok splatil hypotéku na túto luxusnú nehnuteľnosť, ju v súčasnosti prenajíma. Dom kúpil v roku 2004 za 650-tisíc libier a jeho súčasná hodnota sa odhaduje na dva milióny. Počas rokov prešiel viacerými rekonštrukciami vrátane prestavby podkrovia a inštalácie strešných okien.

Politický tlak a bezpečnostné otázky

Incident vyvolal v britskej spoločnosti vlnu otázok o bezpečnosti verejných činiteľov a o miere agresie vo verejnom priestore. Kým premiér ostáva zatiaľ zdržanlivý a osobne sa k udalosti nevyjadril, verejnosť aj bezpečnostné zložky sledujú vývoj s napätím. V hre je viacero možných motívov – od aktov vandalizmu až po cielené výstražné akcie.

Scotland Yard sľubuje, že do vyšetrovania zapojí všetky dostupné zdroje. „Pôvod požiaru berieme veľmi vážne. Všetky okolnosti preverujeme,“ odkázali vyšetrovatelia.