Netanjahu odhaľuje plány Izraela: Armáda čoskoro vstúpi v plnej sile do Pásma Gazy, aby zničila Hamas

izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Yair Sagi/Pool Photo via AP)

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že armáda sa v nasledujúcich dňoch chystá vstúpiť do Pásma Gazy v plnej sile. Cieľom je zničiť palestínske militantné hnutie Hamas. Premiér tiež tvrdí, že Izrael sa usiluje nájsť krajiny, ktoré by prijali Palestínčanov z Pásma Gazy. Informuje o tom agentúra AFP.

„V najbližších dňoch tam vojdeme s plnou silou, aby sme dokončili túto operáciu. Dokončiť operáciu znamená poraziť Hamas. Znamená to zničiť Hamas,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária. „Môže dôjsť k dočasnému prímeriu, ale ideme až do konca,“ dodal.

Presídlenie Palestínčanov

Izraelská vláda sa podľa premiéra snaží nájsť štáty, ktoré by boli ochotné prijať Palestínčanov z Pásma Gazy. „Zriadili sme administratívu, ktorá im umožní odísť, ale... potrebujeme nájsť krajiny, ktoré budú ochotné prijať ich. Na tom momentálne pracujeme,“ povedal premiér počas stretnutia so zranenými vojakmi, informovala jeho kancelária. Netanjahu odhaduje, že viac než 50 percent obyvateľov palestínskej enklávy odíde, ak dostanú možnosť, píše AFP.

Izrael 2. marca úplne zastavil všetky dodávky humanitárnej pomoci pre 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy a následne 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v tejto palestínskej enkláve. Izrael deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebude Hamas zničený. Organizácia Spojených národov (OSN) opakovane varovala pred humanitárnou katastrofou v Pásme Gazy, kde po dvoch mesiacoch blokády hrozí hladomor.

Hamas prepustil americko-izraelského rukojemníka

Hamas v pondelok prepustil americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra, pričom hnutie vo vyhlásení uviedlo, že ho prepustilo po kontaktoch s administratívou USA. K jeho prepusteniu došlo bezprostredne pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe. Izraelský premiér pripísal prepustenie 21-ročného rukojemníka kombinácii vojenského nátlaku Izraela a politického nátlaku amerického prezidenta. Hamas však toto tvrdenie odmietol.

Netanjahu v pondelok krátko pred prepustením Alexandra oznámil, že nasledujúci deň vyšle do Kataru delegáciu na rozhovory o prepustení zvyšných rukojemníkov. Portál The Times of Israel však informoval, že Netanjahu vyhlásil, že napriek rokovaniam bude izraelská ofenzíva proti Hamasu pokračovať.