Spor na parkovisku prerástol do hrôzy: Násilník (48) vzal do rúk STOLIČKU a vodičovi poriadne naložil!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRNO - Parkovanie v týchto dňoch môže byť stresujúce, hlavne ak vezmeme do úvahy stále narastajúci počet áut na jednu rodinu. Zrejme aj tento faktor hral určitú rolu v spore dvoch mužov na brnianskom parkovisku, kde došlo k takej veľkej potýčke, že ju museli riešiť policajti. Jeden z mužov dokonca na toho druhého vytiahol stoličku a vybavoval si to s ním ručne-stručne.

Prípad popísal známy český policajný portál tydenikpolicie.cz. Išlo o jednoznačný príklad, kedy nezhody pre zlé parkovanie môžu vyústiť do veľkého konfliktu. Všetko sa odohralo v centre Brna.

Údajne napadnutý muž odtiaľ nakoniec musel odísť. Po incidente vyrozumel hliadku mestskej polície. "Privolaným strážnikom vysvetlil, že pri vyzdvihovaní balíčka zaparkoval pred administratívnou budovou," uviedla polícia celá prípad.

Zaútočil so stoličkou v ruke a schytal to aj ďalší človek

Keď odchádzal, náhle mu do cesty vstúpil úplne cudzí muž. Bránil mu dokonca v návrate k autu. "53-ročný muž sa ho preto snažil obísť. To sa mu ale nedarilo, a tak ho vraj od seba odstrčil svojim telom. Za to ho vraj neznámy muž údajne kopol do rozkroku a udrel ho rukou do tváre," pokračuje v popise udalostí polícia.

(Zdroj: TASR - Michal Svítok )

Potýčka zašla až tak ďaleko, že údajný útočník vraj zobral zo záhradky miestnej kaviarne do rúk stoličku, a s ňou sa mal rozbehnúť voči 53-ročnému mužovi. Uštedril mu s ňou niekoľko úderov do hornej časti tela. "Kopom do nohy vraj napadol aj jeho kamaráta, ktorý sa ho snažil brániť. Strážnici dvojicu ponúkli sprostredkovanie lekárskej pomoci, obaja ju ale odmietli," pokračovala polícia.

Polícii klamal, usvedčili ho kamerové záznamy

Hliadka potom skontaktovala aj 48-ročného podozrivého. "Ten strážnikom tvrdil, že to bol práve 53-ročný muž, ktorý ho napadol. Z kamerových záznamov ale bolo zrejmé, že konflikt vyvolal práve on. A presvedčený o tom bol aj svedok udalosti. Strážnici preto mužovi vysvetlili, že sa svojím správaním stal podozrivým z narušenia občianskeho spolužitia, a prípadom sa budú ďalej zaoberať úradníci," uzavreli české policajné orgány.