Sovietska sonda padá nekontrolovateľne k Zemi: VIDEO Dopadnúť môže aj na Slovensko!

Sonda padá k našej planéte, miesto jej dopadu však nie je známe (Zdroj: X/@kosmogadka)

BRATISLAVA – Celý svet netrpezlivo sleduje pád sovietskej sondy, ktorá padá smerom na Zem. Odborníci stále nevedia odhadnúť kam dopadne. Pokojne to môže byť aj Slovensko.

Ruská sonda Kosmos 482 má hmotnosť 500 kilogramov a jej miesto dopadu je nateraz záhadou. V 70. rokoch minulého storočia mala pristáť na Venuši, no kvôli technickej chybe nikdy neopustila našu obežnú dráhu. Časť sovietskej rakety síce zhorí v atmosfére, no jej úlomky dopadnú na Zem. Nie je však jasné, na ktoré miesto, informuje imeteo.sk.

Podľa neoficiálnych informácií mala sonda vstúpiť do atmosféry už v skorých ranných hodinách nad Bengálskym zálivom. A hoci niektorí tvrdia, že trosky už dopadli do Indického oceánu, iní tvrdia, že časť sondy môže každú chvíľu spadnúť. Cieľom tejto vesmírnej sondy bolo pristátie na Venuši, no misia skončila s neúspechom.

Kosmos 482 wszedł w ziemską atmosferę! Radziecka sonda oszczędziła jednak terytorium naszego państwa i spadła ponad sześć tysięcy km dalej - do Oceanu Indyjskiego na zachód od Dżakarty. Samo wejście w atmosferę nastąpiło o 8:24, w odległości około 500 km od archipelagu Andamanów. pic.twitter.com/QRmGqdWLjO — Kosmogadka (@kosmogadka) May 10, 2025

Kozmická loď sa zlomila na štyri časti, z ktorých dve havarovali krátko po rozpade, ďalšie dva kusy skončili na obežnej dráhe, no gravitácia Zeme ich postupne ťahá bližšie k našej planéte. Jednotka, ktorá sa blíži k zemi má mať priemer 1,17 metra a je natoľko odolná, že počas pádu nezhorí celá. Obsahuje titánový tepelný štít, čo znamená, že na Zem môže dopadnúť bez toho, aby ju atmosférické trenie akokoľvek ovplyvnilo.

Podľa odborníkov je ťažké odhadnúť kam sonda dopadne, no môže to byť kdekoľvek medzi 52. severnou a južnou zemepisnou šírkou. Táto oblasť je tvorená oceánmi alebo neobývanými časťami našej planéty, no patria sem aj osídlené oblasti vrátane Slovenska. Naposledy sme boli svedkami pádu čínskej rakety v roku 2022.