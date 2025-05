Slovenskí europoslanci reagovali na výpadky elektriny na Iberijskom polostrove

Michal Wiezik (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Michal Wiezik (RE, PS) pripomenul, že aj napriek tomu, že vyšetrovanie dôvodov tohto incidentu stále beží, mnohí už v prvý deň (28. apríla) za hlavného vinníka označili obnoviteľné zdroje energie. „Pravica a krajná pravica sa tejto verzie stále držia a aj v pléne europarlamentu hovorili o klimatickom fanatizme, ktorý Španielsko a Portugalsko zahalil do tmy,“ uviedol. Spresnil, že obnoviteľné zdroje energie sú vitálnou alternatívou k tým konvenčným, no ich fungovanie je závislé na diverzifikácii a kvalitnej prenosovej a úložnej sústave. EÚ o tom vie od 90. rokov, no stále nemá prenosové a distribučné siete pripravené technologicky aj kapacitne na ich masívne pripojenie. To bol podľa neho pravdepodobný dôvod výpadku elektriny na Ibérijskom polostrove.

„Prevádzkovatelia prenosových sústav kontinentálnej Európy zostavujú panel expertov, ktorý vyšetrí daný incident,“ vysvetlil. K stabilizácii siete po incidente pomohli aj interkonektory s Francúzskom a Marokom, čo podľa neho poukazuje na to, že prepojenosť sústav a spoľahliví partneri sú kľúčom k energetickej stabilite a bezpečnosti.

Wiezik zdôraznil, že okrem dostatočnej kapacity úložísk, sú to ďalej autonómne a hybridné systémy, ktorými možno predchádzať výpadkom prúdu a ich dôsledkom. Hybridné systémy totiž využívajú energiu z verejnej siete aj z vlastnej výroby a keďže dokážu fungovať aj autonómne, bez podpory z verejnej siete, dodávajú energiu aj pri výpadkoch elektrickej energie. „Budúcnosť patrí obnoviteľným zdrojom energie, a buďme úprimní, obrovské výpadky a havárie sa diali a dejú aj za čias spoľahlivého uhlia, plynu a jadra,“ odkázal poslanec.

Dopravné problémy ako dôsledok výpadku

Monika Beňová (nezaradená, Smer-SD) skonštatovala, že uvedený výpadok prúdu viedol k výrazným narušeniam, predovšetkým v sektore dopravy, čo viedlo k pozastaveniu vlakov, metra, či kolapsu dopravného značenia.

„Odborníci z oblasti energetiky na nestabilitu sietí upozorňujú už roky. Dávajú ju do súvislosti predovšetkým s unáhleným a často nedostatočne premysleným nárastom využívania obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedla poslankyňa. Podľa jej názoru problémom je predovšetkým pretrvávajúca nestabilita týchto zdrojov a dodala, že stabilitu dokážu zabezpečiť len klasické fosílne energetické zdroje, ktoré sú však vo veľkej časti Európy v čoraz výraznejšej miere nahradzované práve obnoviteľnými zdrojmi.

„Slovensko má z hľadiska svojho energetického mixu istú výhodu, nakoľko jeho veľkú časť zabezpečujú jadrové elektrárne, ktoré sú považované za stabilný zdroj. Poučiť sa je však potrebné aj na európskej úrovni a to napríklad v prípade uplatňovania cieľov Európskej zelenej dohody. Tak ako sú presadzované dnes, len zvyšujú riziko blackoutu aj v iných častiach Európy,“ opísala situáciu Beňová.