Sociálna nespravodlivosť skracuje život, uvádza vo svojej štúdii WHO

(Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

ŽENEVA - Bývanie, príjem, vzdelanie a ďalšie sociálne faktory ovplyvňujú zdravie viac ako genetika alebo kvalita systému zdravotnej starostlivosti. Životné podmienky človeka, ako aj znevýhodnenie a diskriminácia určujú viac ako z 50 percent to, koľko rokov prežije daná osoba v zdraví. Vo svojej aktuálnej štúdii zverejnenej v stredu to konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje o tom agentúra DPA.