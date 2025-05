Dočasným premiérom Rumunska sa stal Catalin Predoiu: Vymenoval ho prezident

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„V súlade s ústavnými nariadeniami vzal dočasný prezident Rumunska na vedomie rezignáciu Marcela Ciolaca a podpísal dekrét o uvoľnení postu predsedu rumunskej vlády. (Prezident) Bolojan zároveň podpísal aj dekrét, ktorým vymenoval Catalina Predoia za dočasného predsedu vlády Rumunska, ktorý bude plniť tieto úradné povinnosti až do vytvorenia novej vlády,“ oznámila v utorok prezidentská kancelária.

Ciolacu ohlásil v pondelok svoju rezignáciu

Doterajší premiér Ciolacu ohlásil v pondelok svoju rezignáciu. Dodal, že jeho Sociálnodemokratická strana (PSD) po volebnom neúspechu vystúpi aj z proeurópskej vládnej koalície. Ministri z tejto strany by však mali dočasne zostať v kabinete, kým sa po druhom kole prezidentských volieb nevyjasní nová parlamentná väčšina. „Svojim kolegom som navrhol, aby sme odišli z vládnej koalície, čo implicitne vedie k mojej rezignácii z postu premiéra,“ povedal Ciolacu novinárom po zasadnutí svojej strany. „Videli sme, ako Rumuni včera hlasovali, čo znamená, že vládnuca koalícia nemá legitimitu, aspoň nie v tejto podobe,“ citovala ho AFP.

Koaličný kandidát Crin Antonescu sa v prvom kole opakovaných volieb novej hlavy štátu umiestnil v nedeľu až tretí. Tesne ho predstihol nestranícky primátor Bukurešti Nicušor Dan, no na prvom mieste skončil s jasným náskokom George Simion, označovaný za krajne pravicového. Vedenie v parlamente najpočetnejšej strany PSD v pondelok tiež rozhodlo, že sociálni demokrati pred druhým kolom hlasovania 18. mája verejne nepodporia jedného ani druhého kandidáta.

Víťazstvo Simiona by mohlo znamenať posun v zahraničnej politike Rumunska, konštatovala v pondelok AFP. Šéf nacionalistickej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) je fanúšikom prezidenta USA Donalda Trumpa a kritizuje „bruselských nevolených byrokratov“, ktorí podľa neho zasahujú do rumunských volieb. Rumunský ústavný súd anuloval vlani v decembri prezidentské voľby po tom, ako v prvom kole koncom novembra neočakávane zvíťazil niekdajší člen AUR Calin Georgescu, ktorého neskôr vylúčil aj z opakovaných volieb. Stalo sa tak po obvineniach zo zasahovania Ruska do volieb, čo Moskva poprela. Rozhodnutie vyvolalo najhoršiu politickú krízu v krajine za niekoľko desaťročí. Krajná pravica následne do nových prezidentských volieb postavila práve euroskeptika Simiona ako svojho spoločného kandidáta.