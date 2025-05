Kto sa stane novým pápežom? Zatiaľ nevedia ani kardináli

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru)

VATIKÁN - Kardináli rímskej cirkvi, ktorí v stredu začnú s voľbou nového pápeža, zatiaľ nemajú jasnú predstavu o tom, kto by sa mohol stať nástupcom nedávno zosnulého Františka. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, podľa ktorej to dalo najavo niekoľko z nich.

Aktívne i pasívne volebné právo majú len kardináli mladší ako 80 rokov. Tých je teraz celkovo 135, no na najbližšej voľbe sa ich zúčastní iba 133. V dôsledku avizovanej neprítomnosti dvoch kardinálov sa tak potrebná dvojtretinová väčšina na zvolenie nového pápeža znížila z 90 na 89 hlasov.

Pred samotným konkláve, počas ktorého budú uzavretí v Sixtínskej kaplnke a na noc v hoteli a budú mať zakázaný kontakt s vonkajším svetom, sa kardináli-volitelia takmer denne stretávajú, aby prediskutovali otázky stojace pred katolíckou cirkvou, ku ktorej sa hlási asi 1,4 miliardy veriacich.

Hlavný kandidáti

Z niekoľkých kardinálov považovaných za hlavných kandidátov na nástupcu pápeža Františka sa často spomínajú najmä Talian Pietro Parolin a Filipínec Luis Antonio Tagle. Mnohí z cirkevných hodnostárov, ktorí budú o novom pápežovi hlasovať, sa však pre konkrétne meno podľa vlastných slov ešte nerozhodli.

„Môj zoznam sa mení a myslím si, že sa bude meniť aj v nasledujúcich dňoch,“ povedal britský kardinál Vincent Nichols, ktorého čaká prvé konkláve. „Je to proces, ktorý pre mňa ešte zďaleka nie je uzavretý,“ dodal.

Jednotliví kardináli majú počas prebiehajúcich stretnutí možnosť predniesť príhovory, v ktorých predstavia svoju víziu budúcnosti katolíckej cirkvi.

Pri formovaní názorov sú kľúčové prejavy

S jedným takým prejavom vystúpil počas konkláve v roku 2013 aj František, vtedy ešte ako argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Jeho príhovor podľa Reuters hlboko zapôsobil na ostatných kardinálov, ktorí ho o niekoľko dní neskôr zvolili za pápeža. Kardinál Nichols uviedol, že aj tentokrát sú prejavy kľúčové pri formovaní názorov na to, kto by mohol byť budúcim pápežom.

Podobne ako on však ani singapurský arcibiskup, kardinál William Goh Seng Chye nevie, kto by sa mohol stať novým najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi. „Môže sa to zdať zvláštne, ale naozaj to nevieme. Ešte sme nezačali hlasovať, takže nevieme,“ poznamenal pre taliansky denník Il Messaggero.