Izrael sa pripravuje na veľký úder: Ofenzíva proti Hamasu sa má vystupňovať po Trumpovej návšteve

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vľavo) a americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

List The Times of Israel napísal, že hlasovanie bolo jednomyseľné a že plán počíta s tým, že armáda ofenzívu vystupňuje až po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v regióne, ktorá je plánovaná na budúci týždeň. Dovtedy chce Izrael využiť čas na dosiahnutie dohody s Hamasom o prímerí a o rukojemníkoch. Nový konflikt medzi Izraelom a Hamásom vyvolal útok teroristického hnutia na juh židovského štátu v októbri 2023. Hamas vtedy so svojimi spojencami zabil 1200 ľudí a ďalších 251 uniesol ako rukojemník. Izraelská armáda v reakcii na to vpadlo do Gazy, kde podľa tamojších úradov ovládaných Hamásom zahynulo vyše 52.000 Palestínčanov.

Dočasné prímerie tento rok v marci stroskotalo a izraelská armáda obnovila svoje ťaženie. O obnovení prímeria obe strany konfliktu opakovane rokujú prostredníctvom Spojených štátov, Egypta a Kataru. Izraelskí predstavitelia opakovane varovali, že ak nebude čoskoro dosiahnutá dohoda o prepustení zvyšných 59 rukojemníkov, začne armáda rozsiahlu ofenzívu zameranú na porážku Hamasu.