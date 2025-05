Voľby v Austrálii: Opozičný líder Peter Dutton priznal porážku

Peter Dutton (Zdroj: TASR/Mick Tsikas/AAP Image)

„Počas tejto kampane sme si nepočínali dostatočne dobre, to je dnes večer zrejmé, a ja za to prijímam plnú zodpovednosť... Predtým som zavolal premiérovi, aby som mu zablahoželal k dnešnému úspechu. Je to historický moment pre ALP a my si to uvedomujeme,“ uviedol Dutton. Podľa prognóz austrálskej verejnoprávnej televízie ABC by mal Dutton tiež prísť o svoje parlamentné kreslo a jeho miesto by mal obsadiť člen ALP.

Televízia ABC ako prvá informovala o zrejmom víťazstve

Albaneseho strany. Súčasný austrálsky premiér sa tak pravdepodobne stane prvým premiérom v krajine, ktorý získal druhé trojročné funkčné obdobie po sebe za posledných 21 rokov. Austrálski voliči rozhodovali vo voľbách o všetkých 150 kreslách v dolnej komore parlamentu a o 40 zo 76 kresiel v Senáte.