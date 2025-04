Putin prelomil ľady: MIER je na spadnutie! Rusi sú ochotní zastaviť boje na Ukrajine, toto je podmienka

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

MOSKVA – Mierové rokovania na zastavenie bojov a nastolenia prímeria na Ukrajine neboli reálnejšie, ako práve v týchto dňoch. Ruský prezident Vladimir Putin predniesol prvý návrh na ukončenie bojov, pričom Rusko by bolo ochotné ustúpiť. Ukrajinskí predstavitelia to považujú za taktiku, ktorú Putin využije na USA a ďalšie ústupky v mierovej zmluve.

Počas stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa, ktoré sa konalo začiatkom apríla v Petrohrade, padol návrh, že Moskva by sa mohla vzdať štyroch čiastočne okupovaných území na Ukrajine a Rusko by bolo ochotné prerušiť boje na frontovej línii. Informuje o tom The Financial Times s tým, že ide o prvý formálny návrh ruského prezidenta od spustenia invázie na Ukrajinu.

Európa je opatrná

Predstavitelia krajín európskeho kontinentu však varujú, že môže ísť len o Putinovu taktiku, ktorý chce takýmto spôsobom nalákať amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v mierových rokovaniach akceptoval ďalšie požiadavky Moskvy. Putin sa začiatkom týždňa vyjadril, že je ochotný viesť bilaterálne rozhovory s ukrajinskou stranou.

Po vyhlásení "veľkonočného prímeria" mnohí analytici tvrdili, že ide len o trik Moskvy. Putin mal vtedy svojmu generálovi Valerijovi Gerasimovi oznámiť nasledovné: "Po uvážení v humanitárnych otázkach...ruská strana s plnou platnosťou oznamuje veľkonočné prímerie. Nariaďujem na toto obdobie zastaviť všetky boje. Predpokladám, že Ukrajina nás bude nasledovať..."

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v utorok 22. apríla vyhlásil, že po uzavretí dohody o prímerí a zastavení bojov bude pripravený viesť rozhovory s Moskvou v akomkoľvek formáte. "Predpokladám, že sa hneď na všetkom nezhodneme. Sú tu veľmi dôležité otázky ohľadom bezpečnostných záruk, okupovaných území aj možné členstvo Ukrajiny v NATO," priblížil.

Okrem toho dodal, že by sa rád formálne stretol s prezidentom Trumpom koncom týždňa, kedy budú obaja prítomní na pohrebe pápeža Františka aj s ďalšími svetovými lídrami. Zelenskyj spomenul okrem USA aj snahy o diplomatické spojenie s Poľskom či Českou republikou. Witkoff má koncom týždňa rokovať v Moskve s Putinom v rámci pokračujúcich snáh o ukončení vojny na Ukrajine.

Krym bude kameňom úrazu

Ukrajina nikdy neuzná Krym ako súčasť Ruskej federácie, pretože podľa Zelenského by to bolo v rozpore s jej ústavou. Putin je ochotný vzdať sa štyroch dočasne obsadených území, menovite Doneck, Luhansk, Cherson a Záporožie, pokiaľ by USA súhlasili s pripojením Krymu k Rusku a Ukrajina by sa nikdy nestala členom NATO. V otázke Krymu sa podľa viacerých analytikov USA prikláňa ale práve Putinovmu návrhu.