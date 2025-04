MIMORIADNY ONLINE Severná Kórea prvýkrát priznala vyslanie vojakov na Ukrajinu: Trump žiada dohodu!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

KYJEV, MOSKVA - Severná Kórea v pondelok po prvý raz potvrdila, že vyslala vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA pomohli Moskve znovu získať územie ruskej Kurskej oblasti, ktoré obsadili ukrajinské sily. Informujú agentúry Jonhap a AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.